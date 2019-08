Košiciam hrozí strata ženskej extraligy, problém je hala

Šéf košického klubu priznal kontakt s vedením mesta, čas však ide proti nemu.

Košice 5. augusta (TASR) - Basketbalistky Young Angels Košice sa síce pripravujú na novú sezónu, no zatiaľ nevedia, v ktorej hale budú hrať domáce zápasy. Ročník 2018/2019 absolvovali rovnako ako predchádzajúce v Angels aréne, tú však už spravuje Bytový podnik mesta Košice. Miestny klub nemá veľa možností, podľa generálneho manažéra Daniela Jendrichovského je reálna aj neúčasť v extralige. Podľa primátora Jaroslava Polačeka už vedenie mesta začalo konať, aby udržalo extraligu v košickej Angels aréne.



"Počas uplynulých 15 rokov sme prevádzkovali halu, v sezóne 2018/2019 dokonca aj v provizórnom stave a s veľkými stratami. Po ére Good Angels som veril, že sa nám bude žiť ľahšie, ale je to ešte ťažšie, keďže nemáme infraštruktúru. Pokiaľ nám padne možnosť hrať v Angels aréne, tak budeme nútení znižovať aj stavy v mládežníckych družstvách, v ktorých máme vyše 200 detí. Reálne totiž nebudú mať kde trénovať," načrtol Jendrichovský ďalší možný dôsledok nepríjemného scenára.



Šéf košického klubu priznal kontakt s vedením mesta, čas však ide proti nemu. "Dohody smerujú k 12. augustu, keď dostaneme definitívnu odpoveď od mesta na otázku, či je schopné sprevádzkovať Angels arénu tak, aby sme tam mohli hrať ligu. Na to treba ešte spraviť veľa vecí, no musím priznať snahu mesta o riešenie situácie. Avšak to, čo sa deje dnes, sa malo diať už pred 3-4 mesiacmi," upozornil Jendrichovský.



V prípade, že by jeho klub nemal k dispozícii Angels arénu, reálne sa neukazujú ani iné možnosti v meste. Telocvičňa na Palackého ulici by vyžadovala viaceré úpravy vrátane palubovky, na Bernolákovej by sa zase muselo hrať bez divákov, čo by v prípade extaligového tímu nemalo význam. "Ja som možno trochu naivne veril, že mesto prevezme halu a okamžite spustí výberové procesy. Už pred pol rokom bolo prezentované, že mesto investuje do infraštruktúry, no stále nie je spustená ani súťaž na samotnú štúdiu, takže hala určite nebude zrekonštruovaná v dohľadnej dobe. Existuje možnosť dať ju do prevádzky v provizórnom režime, to je však už vec mesta a Bytového podniku."



Košický klub by mal aj v sezóne 2019/2020 pôsobiť aj vo Východoeurópskej basketbalovej lige (EEWBL), na jeseň by mal organizovať jeden z jej turnajov. "Vedenie ligy sme upozornili, že ten turnaj buď zrušíme alebo budeme hrať v meste, ktoré má halu spĺňajúcu parametre. Do úvahy pripadajú Poprad a Lučenec," prezradil Jendrichovský, podľa ktorého je situácia vážna. "Všetci si myslia, že nejako to pôjde. V minulej sezóne nás iba samotná hala stála 40-tisíc eur, nehovoriac o ďalších nákladoch na chod klubu. Nie je to tak dávno, čo boli Košice takpovediac Mekkou basketbalu. Teraz je však situácia vážna a je reálna, že nenastúpime do extraligy," zdôraznil Jendrichovský.



"Šport je pre nás prvoradý, a preto sme okamžite začali konať. Naším cieľom je zachrániť nielen ženskú basketbalovú extraligu v Košiciach, ale zabezpečiť aj kvalitnú halu aj s ďalším potrebným zázemím pre 250 hráčok vo všetkých mládežníckych kategóriách. Pred necelým mesiacom prevzal Bytový podnik mesta Košice Angels arénu a spustili sa všetky potrebné procesy. Vyvstali nám viaceré rokmi neriešené problémy, no som presvedčený, že ich zvládneme vyriešiť a extraligová sezóna bude zachránená. Momentálne robíme viaceré kroky, aby sme vyhoveli požiadavkám hygienikov. Angels aréna bola v dezolátnom stave a postupne ju dávame do takého stavu, aby sa z nej stal plnohodnotný športový stánok, na ktorý budeme môcť byť hrdí," uviedol primátor Jaroslav Polaček.