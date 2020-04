Košiciam sa o dva mesiace môže minúť hotovosť, žiada odpustiť dlh

Košice 3. apríla (TASR) – Ak sa nepodniknú okamžité opatrenia na obmedzenie výdavkov, mesto Košice môže mať už o dva mesiace problém s hotovosťou na svojich účtoch. Podľa webovej stránky mesta to v rámci piatkového rokovania Finančného krízového štábu uviedla vedúca ekonomického oddelenia magistrátu Marta Kažimírová. Primátor Jaroslav Polaček zároveň požiadal premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o odpustenie dlhu mesta.



Mesto už oslovilo banky, aké podmienky a úrokové sadzby by mu vedeli ponúknuť v prípade, ak by v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch potrebovalo čerpať kontokorentný úver. Mesto predbežne kontaktovalo aj banky, ktoré mu poskytli úvery v uplynulých rokoch, a to so žiadosťou o možnosť odkladu splátok.



„Aj keby sme škrtli všetky výdavky, ktoré nie sú v tomto roku akútne, budú nám chýbať milióny eur. Musíme sa preto rozhodnúť, čo je v tejto mimoriadnej situácii pre mesto dôležité a čo nie,“ povedal primátor. Okrem iného vedenie mesta v súvislosti s novým koronavírusom predpokladá výpadok podielových daní vo výške 30 miliónov eur a ďalších 10 miliónov eur zo zníženého výberu miestnych daní a poplatkov.



Riaditeľ magistrátu mesta Marcel Čop avizoval prehodnotenie výdavkovej časti rozpočtu s tým, že prioritou budú investície do majetku mesta, ktorý je v havarijnom, respektíve vo veľmi zlom technickom stave. Zníženie finančných príspevkov z mestského rozpočtu sa pravdepodobne dotkne aj mestských častí.



Primátor tento týždeň na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zároveň zaslal list Matovičovi so žiadosťou o odpustenie zostatku návratnej finančnej pomoci vo výške 15,2 milióna eur. Takýto list v uplynulom období dvakrát adresoval aj vtedajšiemu premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), odpoveď podľa mesta nedostal. „Budúci týždeň chce mesto poslať ďalší list na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so žiadosťou o odpustenie alebo aspoň odklad druhej splátky pokuty vo výške 2,81 milióna eur,“ uvádza magistrát s tým, že vrátiť ju musí za pochybenia pri projekte Európske hlavné mesto kultúry - Kasárne Kulturpark v rokoch 2012 - 2013 počas predchádzajúceho vedenia mesta.