Košická aréna a SOŠV uzavreli memorandum pre lepší rozvoj štadióna

Košice 24. marca (TASR) – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spolu s občianskym združením (OZ) Košická aréna v uplynulých dňoch podpísali Memorandum o porozumení. Jeho hlavným zámerom je finančná stabilizácia a ďalší rozvoj Steel arény. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



V memorande deklarujú spoločný cieľ, ktorým je rozvoj infraštruktúry v Košiciach so zámerom využiť pri tom Steel arénu a jej Tréningovú halu. Pre obe športoviská sa budú aktívne snažiť hľadať možnosti podpory a spolupracovať na možnostiach využitia vlastných financií, štátnych zdrojov alebo eurofondov.



SOŠV tvrdí, že mu záleží na tom, aby v Košiciach bola športová infraštruktúra národného významu. Podľa neho Steel aréna spĺňa všetky atribúty. Z tohto dôvodu sa rozhodol uzavrieť memorandum a nadviazať úzku vzájomnú spoluprácu. „Je však potrebné, aby aj samospráva, inštitúcie a firmy v meste priložili svoju ruku k dielu. Táto infraštruktúra slúži mestu, je tu a nikto nikdy ju odtiaľ nepresťahuje. Rokovali sme aj so zástupcami Fondu na podporu športu, ktorí zdieľajú tento názor. Radi by sme sa podieľali na projektoch, ktoré sú vhodné a výhodné pre nás, Steel arénu i mesto Košice,“ uviedol prezident Anton Siekel s tým, že memorandum je prvým krokom.



Košické oceliarne majú v OZ Košická aréna 34-percentný podiel na hlasovacích právach. Mesto Košice má 33,33 percenta a skupina košických podnikateľov 32,67 percenta. Viceprezident U. S. Steelu a zároveň prezident Košickej arény David Hathaway verí, že aj vďaka partnerstvu so SOŠV bude možné začať s postupnou modernizáciou multifunkčného komplexu a pripoja sa aj ďalší partneri z radov súkromnej sféry.



Ak sa podľa primátora Jaroslava Polačeka začne memorandum napĺňať, bude to mať pozitívny vplyv nielen na stabilizáciu Steel arény, ale aj na ďalší rozvoj športu v meste. Pripomenul, že vzhľadom na kritickú finančnú situáciu jej mesto v polovici marca na zabezpečenie prevádzky poslalo sumu 50.000 eur. Tvrdí, že ak by sa tak nestalo, Steel aréna by prestala splácať svoje záväzky voči dodávateľom energií a zamestnancom.



Vo vedení OZ Košická aréna a Steel Arény došlo vlani v novembri aj k personálnym zmenám. Aktuálne prebieha výberové konanie na post generálneho manažéra Steel arény.