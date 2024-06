Košická botanická záhrada pripravila na leto bohatý kultúrny program

Košice 30. júna (TASR) - Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) ponúka počas leta okrem rozkvitnutej záhrady aj kultúrny program. Záujemcovia sa môžu tešiť na hudobné vystúpenia a výstavu umenia. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



Piaty ročník letných podujatí v botanickej záhrade odštartovala výstava SCUPA II: Untame. Vernisáž výstavy súčasných maďarských výtvarníkov Gideona Horvátha, Gábora Pintéra a Ádáma Ulberta, ktorých spája silný záujem o ekologické teórie a prírodné vedy, sa uskutočnila 22. júna. Verejnosti bude prehliadka sprístupnená do 22. septembra.



"Po úspešných výstavách obrazov Andreja Dúbravského či Michala Nagypála sme sa tento rok rozhodli usporiadať druhý ročník výstavy sochárskych diel. Stavili sme na osvedčenú spoluprácu s VUNU Gallery, s ktorou sme pred dvoma rokmi spolupracovali pri inštalácii SCUPA - Sculpture Park," informoval Pavol Mártonfi, riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.



Letné koncerty v botanickej záhrade začne sláčikový orchester Musica Iuvenalis a jeho hosť Klasik Band Orchestra. Hlavným bodom programu letných koncertov bude v tejto sezóne vystúpenie košickej skupiny The Backwards. Koncerty v botanickej záhrade uzatvorí vystúpenie kapely Please'n Thank You, ktorá zahrá cover verzie rockových skladieb.



Počas prázdninových mesiacov je možné navštíviť botanickú záhradu denne. Vonkajší areál bude v riadnom režime mimo koncertov sprístupnený verejnosti v čase od 9.00 do 18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h.