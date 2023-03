Košická botanická záhrada UPJŠ opäť ponúka výstavu orchideí

Košice 12. marca (TASR) - Viac ako 700 rastlín z vyše 100 botanických druhov, kultivarov alebo hybridov z 15 rodov orchideí si môžu pozrieť návštevníci Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V poradí 11. ročník výstavy pod názvom Orchidey - skvosty v ríši rastlín, je k dispozícii denne od 9.00 do 17.00 h v expozičnom skleníku na Mánesovej ulici v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová. Výstava potrvá do nedele 19. marca.



"Sme veľmi radi, že po jubilejnom desiatom ročníku výstavy, ktorý bol predčasne ukončený z dôvodu pandémie koronavírusu, a po dvojročnej prestávke, ktorá nasledovala, môžeme návštevníkom priniesť ďalší ročník jednej z najnavštevovanejších výstav organizovaných v botanickej záhrade," povedal jej riaditeľ Pavol Mártonfi.



Pripomenul, že orchidey sú rastliny, ktoré ľahko podliehajú vývojovým zmenám a rýchlo sa medzi sebou krížia - preto sú ich jednotlivé rody a druhy také variabilné. "To ponúka priestor šľachteniu a vďaka tisíckam hybridov a krížencov môžeme aj na našej výstave predstaviť pestrú paletu farieb, tvarov, ale aj veľkostí týchto rastlín," dodal.



Medzi orchideami sú miniatúrne rastliny aj veľké trsy. "Na rozdiel od miniatúrnych rastlín máme na výstave zastúpené aj jedince, ktoré môžu v prírode pri kvitnutí dorastať až do výšky dvoch metrov. Jednou z takýchto orchideí je druh Phaius tancarvilleae, slovensky nazývaný fajus veľkolistý," spresnila vedúca oddelenia tropickej a subtropickej flóry botanickej záhrady Valéria Kocová s tým, že táto orchidea pochádza z juhovýchodnej Ázie, Austrálie a tichomorských ostrovov. Nerastie prichytená na iných rastlinách, ale vyrastá priamo zo zeme. Jej listy môžu dorastať do dĺžky 30 centimetrov až jedného metra a kvety vyrastajú spolu v súkvetiach v počte desať až 25 kvetov. Samotný kvet môže dosahovať sedem až 12,5 centimetra.



Súčasťou výstavy je aj predaj orchideí vo vestibule budovy. V rámci sprievodných aktivít sú na budúcu sobotu (18. 3.) naplánované aj ukážky aranžovania orchideí pod vedením floristu.