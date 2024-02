Košická botanická záhrada UPJŠ vystavuje jedinečné orchidey

Na snímke výstava Orchidey - skvosty v ríši rastlín v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 24. februára 2024. Foto: TASR - František Iván

Košice 24. februára (TASR) - Viac ako 700 rastlín si môžu pozrieť návštevníci výstavy Orchidey - skvosty v ríši rastlín v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, ide predovšetkým o druhy a kultivary rodov lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium a črievičkovec.Doplnila, že orchidey vynikajú viacerými vlastnosťami, nájdeme ich v takmer každom biotope na Zemi od tropických oblastí až po mierne pásma s výnimkou ľadovcov.vysvetľuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.Okrem pestrosti farieb a veľkosti kvetov sa budú môcť návštevníci pokochať aj voňajúcimi skvostami. "dopĺňa Mártonfi.Tohtoročná výstava je obohatená aj o spoluprácu botanickej záhrady so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach, jej študenti pripravia živé dekorácie vo výstavnej vitríne umiestnenej vo vestibule. Výstava je k dispozícii denne od 9.00 do 17.00 h v skleníku na Mánesovej ulici v Košiciach a potrvá do 10. marca. Zároveň je doplnená predajom orchideí vo vestibule budovy.