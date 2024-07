Košická časť Staré Mesto chce dať Löfflerov rodný dom do nájmu

Košice 8. júla (TASR) - Košická mestská časť Staré Mesto v uplynulých dňoch vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností na Kmeťovej ulici č. 34. Ide o rodný dom sochára Vojtecha Löfflera. MČ o tom informuje na svojej webovej stránke.



Do nájmu chce dať dom, dve garáže aj zastavané plochy a nádvoria s výmerou dokopy viac ako 1300 metrov štvorcových. Minimálna výška nájomného je stanovená v sume 48.300 eur ročne. Režijné náklady sa do nájomného nezarátavajú. Nájomná zmluva má byť uzatvorená na dobu neurčitú.



"V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pritom platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných prostriedkov. Podmienkou účelu nájmu je i používanie časti objektu na umelecko-výtvarnú činnosť," uvádza sa v súťažných podkladoch. Termín na predkladanie návrhov uplynie 31. júla.



Súťaži podľa MČ predchádzali rôzne návrhy na prenájom aj predaj nehnuteľnosti. Jej hovorkyňa Renáta Némethová pre TASR uviedla, že Löfflerov dom v súčasnosti nie je využívaný. Znalecký posudok s odhadovaným nájomným si MČ dala vypracovať koncom vlaňajška. "Löfflerov dom je v užívania schopnom stave, no tak ako každá staršia nehnuteľnosť si vyžaduje údržbu a v blízkej budúcnosti aj obnovu," povedala.



Sochár Vojtech Löffler sa narodil 16. apríla 1906. Patrí medzi najznámejších a najlepších sochárov 20. storočia tvoriacich na východnom Slovensku. Vytvoril niekoľko tisíc umeleckých diel, medzi najznámejšie patria napríklad súsošie - pamätník na Dargove či pomník neznámeho vojaka na Námestí osloboditeľov v Košiciach a ďalšie. V jeho rodnom dome na Kmeťovej ulici sa stretávali spisovatelia, maliari, básnici, hudobníci či lekári a začínajúcim umelcom tu poskytoval aj ubytovanie.



Löffler zomrel 11. februára 1990. Celý svoj majetok sa rozhodol venovať mestu, a to s tým, aby slúžil umelcom. Najväčšia zbierka jeho prác sa nachádza v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach.