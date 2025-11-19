< sekcia Regióny
Košická časť Západ bude v 2026 hospodáriť s rozpočtom 6,5 milióna eur
Poslanci tiež schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 821.000 eur na revitalizáciu fontány a jej okolia.
Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Západ bude v nasledujúcom roku hospodáriť s rozpočtom v rekordnej výške 6.492.860 eur. Miestne zastupiteľstvo ho schválilo v utorok (18. 11.). Informuje o tom MČ na sociálnej sieti s tým, že rozpočet okrem iného počíta aj s revitalizáciou Katkinho parku, rekonštrukciou budovy komunitného centra na Laboreckej ulici či výstavbou fontány na Luníku I.
„Súčasťou rozpočtu je dotačný program, v rámci ktorého sumou 5000 eur podporíme skrášlenie predzáhradok alebo opravy medzigarážových priestorov. Schválené sú aj opravy chodníkov v hodnote 75.000 eur, opravy schodísk vo výške 35.000 eur, pribudnú aj nové lavičky za 10.000 eur a taktiež elektronické uzamykanie kontajnerovísk v hodnote 50.000 eur,“ uvádza.
Poslanci tiež schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 821.000 eur na revitalizáciu uvedenej fontány a jej okolia. MČ pripomína, že sa menia aj pravidlá participatívneho rozpočtu. „Veľké projekty budú po novom až do 30.000 eur, pričom ich počet sa znižuje z troch na jeden. Počet malých projektov, teda do 1500 eur, klesá z piatich na tri,“ dodáva.
Starosta Marcel Vrchota zároveň informoval aj o vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v MČ Západ.
