Košická charita otvorila dielňu na získanie pracovných zručností

Košice 18. februára (TASR) - V areáli Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach vznikla komunitná pracovná dielňa. Klienti tu repasujú záhony či nábytok. Ako TASR informovala Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK), hlavným cieľom projektu je aktivizácia klientov, rozvoj ich pracovných schopností a poskytnutie reálnej šance pre uplatnenie sa na trhu práce.



Kontajnerová plechová dielňa je umiestnená vedľa hlavného objektu charitného domu. Vznikať začala vlani v priebehu druhého polroka. Jej komplexné zariadenie vrátane vybavenia dokončili v decembri. Podľa ACHK prináša obyvateľom charitného domu možnosť efektívne a zmysluplne využívať čas, ale aj skvalitniť svoje zručnosti, posilniť sebavedomie či motiváciu. Nemá tak ísť len o miesto na prácu, ale tiež o priestor na osobný rast a socializáciu.



Klienti v dielni vypomáhajú bezplatne vo svojom voľnom čase. Pracujú v nej najmä muži, no priestor je otvorený aj pre ženy. Aktuálne sa do rôznych činností a aktivít v dielni zapája desať ľudí. Medzi nim je aj Pavel, ktorý pracuje ako údržbár. Napriek svojej snahe čelí zložitej bytovej situácii a v charitnom dome má svoj dočasný domov už niekoľko rokov. Zmysel projektu vidí nielen u seba, ale aj u ďalších klientov. "Niektorí nemajú už vôbec vzťah k práci a aby všetko dostávali len zadarmo, tiež nie je dobré. Preto sú pripravené veci, ktoré by sa mali vyrábať tak, aby sme ich priviedli späť k práci. Keď je náradie, môžeme urobiť všetko," povedal.



"Ak sa nám podarí jedného, dvoch klientov zaktivizovať, ostatní klienti uvidia, že je to možné a prípadne budú chcieť vykonávať tieto činnosti a znova sa uplatniť," dodal vedúci Charitného domu sv. Alžbety Peter Sovák. Pripomenul, že cieľom projektu je tiež obnovovať nábytok, ktorý následne vedia ponúknuť iným organizáciám.



Práce v dielni prebiehajú pod dohľadom koordinátorov a dobrovoľníkov, ktorí klientov usmerňujú a učia ich správnym pracovným postupom. V budúcnosti má ACHK v pláne zriadiť aj druhú dielňu, pričom v jednej by realizovali brúsenie a rezanie, a v druhej zas lepenie a maľovanie.