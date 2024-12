Košická charita pripravila pre ľudí bez domova vianočné posedenie

Košice 19. decembra (TASR) - V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach sa vo štvrtok konalo každoročné vianočné stretnutie pre ľudí bez vlastného domova. Jeho súčasťou bola svätá omša aj posedenie so štedrovečernými jedlami. Cieľom je poukázať na potrebnú pomoc a búrať predsudky. TASR o tom z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK) informovala Silvia Hrabčáková.



Na posedení sa zúčastnilo okolo 80 ľudí bez vlastného domova, ktorí dočasne bývajú v danom zariadení. Pripojili sa k nim aj pozvaní hostia. Podľa Hrabčákovej tým chcú prepájať "rôzne svety".



"Uvedomujeme si, že Vianoce sú časom, keď si ľudia bez domova viac uvedomujú, že nemajú rodinu, domov a chýba im zázemie. Práve preto sa v tomto období ešte viac snažíme, aby sa cítili prijatí a mali také to teplo domova," dodala s tým, že posedenie plánujú aj na Štedrý deň.



Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pripomenul potrebu viac sa vcítiť do pozície iných. "Dobrá vôľa by v tomto čase mala byť v každom z nás prebudenejšia. Pomôcť tam, kde ľudia potrebujú - v ich biede, ich pádoch a možno aj v ich dvíhaní do pozície vyššej dôstojnosti," povedal.



Takéto posedenie organizujú na Bosákovej pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili. Pre zlý technický stav mu hrozil zánik. V uplynulých rokoch preto zrealizovali viacero opatrení. Doterajšie pokusy o výstavbu nového útulku neboli úspešné. Riaditeľ ACHK Cyril Korpesio verí, že financie sa čoskoro nájdu. Pracujú aj na hľadaní vhodného miesta na výstavbu.