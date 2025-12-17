< sekcia Regióny
Košická charita pripravila pre ľudí bez domova vianočné posedenie
Podujatie sa uskutočnilo za účasti košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a pozvaných hostí.
Autor TASR
Košice 17. decembra (TASR) - Tradičné vianočné stretnutie s ľuďmi bez vlastného domova sa v stredu konalo v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach. Pripravila ho Arcidiecézna charita Košice (ACHK) a jeho súčasťou bola svätá omša a posedenie so štedrovečernými jedlami. TASR o tom za ACHK informovala Silvia Hrabčáková.
Podujatie sa uskutočnilo za účasti košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a pozvaných hostí. Nechýbalo ani symbolické odovzdanie darčeka pre arcibiskupa pri príležitosti jeho 75. narodenín od klientov charitného domu.
„Stretnutie bolo prejavom solidarity, úcty a blízkosti k ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti,“ uviedla Hrabčáková.
Takéto posedenie organizujú na Bosákovej pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili.
Podujatie sa uskutočnilo za účasti košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a pozvaných hostí. Nechýbalo ani symbolické odovzdanie darčeka pre arcibiskupa pri príležitosti jeho 75. narodenín od klientov charitného domu.
„Stretnutie bolo prejavom solidarity, úcty a blízkosti k ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti,“ uviedla Hrabčáková.
Takéto posedenie organizujú na Bosákovej pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili.