Streda 17. december 2025
Košická charita pripravila pre ľudí bez domova vianočné posedenie

Vianočné stretnutie pre ľudí bez domova v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach 17. decembra 2025. Foto: TASR - František Iván

Podujatie sa uskutočnilo za účasti košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a pozvaných hostí.

Autor TASR
Košice 17. decembra (TASR) - Tradičné vianočné stretnutie s ľuďmi bez vlastného domova sa v stredu konalo v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach. Pripravila ho Arcidiecézna charita Košice (ACHK) a jeho súčasťou bola svätá omša a posedenie so štedrovečernými jedlami. TASR o tom za ACHK informovala Silvia Hrabčáková.

Podujatie sa uskutočnilo za účasti košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a pozvaných hostí. Nechýbalo ani symbolické odovzdanie darčeka pre arcibiskupa pri príležitosti jeho 75. narodenín od klientov charitného domu.

„Stretnutie bolo prejavom solidarity, úcty a blízkosti k ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti,“ uviedla Hrabčáková.

Takéto posedenie organizujú na Bosákovej pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili.
