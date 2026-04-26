Košická detská železnica odštartovala novú sezónu aj s parnými rušňami
Slávnostné otvorenie sezóny bolo súčasťou programu osláv Dňa mesta Košice.
Autor TASR
Košice 26. apríla (TASR) - Novú sezónu slávnostne otvorili v nedeľu na Košickej detskej historickej železnici. V ponuke sú jazdy Čermeľským údolím s parnými lokomotívami Katka a Krutwig, ako aj motorovými rušňami a historickými vozňami. Lákadlom otvorenia bol prepad vlaku s westernovou prestrelkou, žonglérske cirkusové vystúpenia, balónová výzdoba či jazda na cyklodrezinách.
„Začíname jubilejnú 70. sezónu po dokončení tejto detskej železnice a zároveň 15. sezónu dobrovoľníkov z občianskeho združenia Detská železnica Košice, takže ide naozaj o dve významné jubileá na jedinej dochovanej detskej železnici v bývalom Československu,“ uviedol pre TASR riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský. Za najväčšiu vzácnosť a ťahák označil rušeň Katka z roku 1884 ako najstaršiu prevádzkovanú úzkorozchodnú lokomotívu v Európe.
Nová sezóna bude náročná tým, že v pláne je prestavba rušňového depa so zväčšením priestorov na ďalšie lokomotívy, expozičnú koľaj na Alpinke a prekrytie tamojších historických exponátov. „Zároveň nás čakajú turistické vlaky, ktoré budeme vypravovať každú sobotu do rôznych kútov východného Slovenska, a začíname spoluprácu so seniormi. To znamená, že na detskej železnici už budete vidieť zapojených v činnosti mladých železničiarov aj seniorov, čo je unikátny projekt a veľmi sa naň tešíme,“ povedal Lehotský.
Slávnostné otvorenie sezóny bolo súčasťou programu osláv Dňa mesta Košice.
„Začíname jubilejnú 70. sezónu po dokončení tejto detskej železnice a zároveň 15. sezónu dobrovoľníkov z občianskeho združenia Detská železnica Košice, takže ide naozaj o dve významné jubileá na jedinej dochovanej detskej železnici v bývalom Československu,“ uviedol pre TASR riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský. Za najväčšiu vzácnosť a ťahák označil rušeň Katka z roku 1884 ako najstaršiu prevádzkovanú úzkorozchodnú lokomotívu v Európe.
Nová sezóna bude náročná tým, že v pláne je prestavba rušňového depa so zväčšením priestorov na ďalšie lokomotívy, expozičnú koľaj na Alpinke a prekrytie tamojších historických exponátov. „Zároveň nás čakajú turistické vlaky, ktoré budeme vypravovať každú sobotu do rôznych kútov východného Slovenska, a začíname spoluprácu so seniormi. To znamená, že na detskej železnici už budete vidieť zapojených v činnosti mladých železničiarov aj seniorov, čo je unikátny projekt a veľmi sa naň tešíme,“ povedal Lehotský.
Slávnostné otvorenie sezóny bolo súčasťou programu osláv Dňa mesta Košice.