Košická detská železnica oslavuje 70 rokov Dňami parnej nostalgie
Návštevníci si v rámci podujatia budú môcť vychutnať napríklad parnú lokomotívu Katka z roku 1884, ako aj najnovšie prírastky či zreštaurované historické vozne.
Autor TASR
Košice 16. augusta (TASR) - Jediná fungujúca detská železnica na Slovensku oslavuje 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti ponúkne v sobotu a v nedeľu (17. 8.) v Čermeli jazdy historickými vlakmi, cyklodreziny, trenažér pre rušňovodičov, výstavy železničných exponátov a sprievodný program pre rodiny s deťmi. Pripravené budú tiež komentované prehliadky rušňov, nostalgické kino či nočná svetelná šou. Na Dni parnej nostalgie v Košiciach zavíta aj Vlaková patrola Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
„Detská železnica už sedem desaťročí spája generácie cestujúcich a aj samotných ‚účinkujúcich‘ v podobe malých sprievodcov, výpravcov až po skúsených rušňovodičov. Je to miesto, kde sa spája história, technika a radosť z jazdy čarovnými vláčikmi,“ informoval TASR riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský.
Návštevníci si v rámci podujatia budú môcť vychutnať napríklad parnú lokomotívu Katka z roku 1884, ako aj najnovšie prírastky či zreštaurované historické vozne. Atmosféru obdobia pary podčiarknu kostýmy z prelomu 19. storočia a v nedeľu i hudba z flašinetu. Kým dospelí sa môžu tešiť na mimoriadnu nočnú jazdu, svetelnú šou či ohňové vystúpenie, špeciálne pre deti bude pripravená zóna s mini zoo, nafukovacím hradom, maľovaním na tvár, hudobným vystúpením a ďalšími atrakciami.
Podujatie oživí aj štvorica maskotov Vlakovej patroly ZSSK, ktorá prevedie deti svetom železnice - na pripravených stanovištiach budú plniť zábavné úlohy, zbierať nálepky a učiť sa, ako cestovať vlakom zodpovedne. „Prostredníctvom hier a interaktívnych úloh ich učíme, ako cestovať bezpečne, ohľaduplne a s rešpektom k prírode. Nový Klub Vlakovej patroly je prirodzeným pokračovaním tejto myšlienky - motivuje deti zbierať zážitky aj odmeny a ukazuje im, že vlak nie je len dopravný prostriedok, ale aj priestor na dobrodružstvo, poznávanie a priateľstvá,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.
Detská železnica odporúča návštevníkom prísť na podujatie nostalgickým autobusom Škoda 706 RTO. Odchody z Námestia Maratónu mieru v Košiciach plne nadväzujú na nostalgické vlaky, ktoré vyčkávajú na príchody autobusu do Čermeľa a opačne.
