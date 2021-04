Košická detská železnica po 196 dňoch vypravila svoj prvý vlak

Na snímke otvorenie 66. sezóny Košickej detskej historickej železnice v Košiciach 24. apríla 2021 na stanici Čermeľ. Foto: TASR - František Iván

Košice 24. apríla (TASR) - Košická detská historická železnica odštartovala novú sezónu hlasným trúbením lokomotív. Prvý vlak sa po koľajniciach v Čermeľskom údolí rozbehol v sobotu o 9.40 h. Zo všetkých historických úzkorozchodných železníc na Slovensku práve tá v Košiciach začala sezónu v tomto roku ako prvá. Stalo sa tak po 196 dňoch, keď museli železniční nadšenci túto atrakciu zatvoriť z pandemických dôvodov.uviedol riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský. Už tradične nechýbalo ani úvodné požehnanie pred začiatkom sezóny, ktoré tentoraz udelil železničný nadšenec, kňaz Tadeáš Mikuláš Král.Riaditeľ si myslí, že sezóna bude podobná tej minuloročnej, a železnica očakáva počas letných dní nápor domácich turistov. Na to sa pripravili aj flexibilnejším cestovným poriadkom a zavedením väčšieho počtu vlakov. V spolupráci s mestom Košice tiež vynovili priestor stanice. Lehotský dúfa, že sezónu už nebudú musieť krátiť hneď na začiatku jesene.podotkol. Novinkou je aj zavedenie denného vlaku až do polovice októbra aj počas pracovných dní vždy o 9.40 h.Zuzana Lehotská z občianskeho združenia Detská železnica Košice dodala, že nasledujúce víkendy sa bude jazdiť bez parných lokomotív, pretože populárna Katka podstupuje náročnú generálnu opravu kotla. Druhý z dvojice rušňov Krutwig by však mal byť k dispozícii už od polovice mája. Železnička bude od soboty jazdiť každý víkend a počas pracovných dní vždy o 9.40 h pri zakúpení minimálne šiestich kusov spiatočných cestovných lístkov.