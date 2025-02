Košická futbalová aréna chce zmodernizovať osvetlenie ihriska

Košice 19. februára (TASR) - Košická futbalová aréna (KFA) chce vymeniť halogénové svetlá na ihrisku za LED osvetlenie. V uplynulých dňoch vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na jeho modernizáciu. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako jeden milión eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"KFA a. s. uvažovala nad úspornejším a afektívnejším riešením osvetlenia už od svojho otvorenia. Aktuálne svietidlá sú 'nové', ale ich typ a projekt ich vyhotovenia je z roku 2017," uviedol pre TASR viceprimátor a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda s tým, že výmena halogénových svetiel za LED osvetlenie by priniesla viacero výhod.



Podľa neho ide o ekologickejšiu voľbu. Spresnil, že LED svetlá spotrebujú o 60 percent menej energie, čo prispeje k zníženiu prevádzkových nákladov. Za pozitíva považuje aj dlhšiu životnosť, vyššiu svietivosť a lepšiu kvalitu svetla, čo je podstatné pre medzinárodné zápasy a televízny prenos. Argumentuje tiež lepšou odolnosťou, okamžitým nábehom na plný výkon, či nižšou produkciou tepla, čo znižuje riziko prehriatia a požiaru.



"Pripravujeme sa na podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu zákazky z Fondu na podporu športu a jednou z podmienok je ukončené verejné obstarávanie," dodal.



Stavebné práce na prvej etape KFA sa začali v októbri 2018. Oficiálne začala fungovať vo februári 2022. Zhruba o rok na to sa začalo s jej dostavbou. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2024. Dostavané tribúny boli dané do užívania, čím sa celý štadión stal plne funkčným a podľa mesta Košice sa zatriedil medzi futbalové štadióny 4. kategórie UEFA. Celková investícia od roku 2018 bola vo výške okolo 24 miliónov eur.