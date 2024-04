Košická futbalová aréna je oficiálne hotová

Košice 24. apríla (TASR) - Košická futbalová aréna (KFA) je hotová. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že už má v rukách právoplatné kolaudačné rozhodnutie.



"Košičania po dlhých rokoch získali adekvátny futbalový stánok kategórie UEFA 4, vďaka čomu sa tu budú môcť odohrať aj reprezentačné zápasy. Diváci môžu na štadióne využiť všetkých 12.555 sedadiel, a to už túto sobotu (27. 4.) na zápase FC Košice so Zlatými Moravcami o 18.00 h," uvádza. Prvý májový deň sa zas v KFA uskutoční finále Slovenského pohára vo futbale.



Mesto pripomína, že tento projekt by sa nezrealizoval bez podpory Slovenského futbalového zväzu či Fondu na podporu športu.



Výstavba prvej etapy KFA a niektoré prípravné práce potrebné na jej úplné dokončenie v celkovej výške viac ako 17 miliónov eur bez DPH sa uskutočnili v rokoch 2018 až 2021. Oficiálne začala fungovať vo februári 2022. Kapacita štadióna vtedy predstavovala 5836 divákov.



Stavebné práce zhruba za šesť miliónov eur bez DPH na jeho dostavbe spustili vlani v apríli. Okrem inštalovania LED obrazovky, kamerového systému a iného pribudli aj ďalšie sedadlá. V rámci dostavby tribún sa tak celková kapacita zvýšila o 6719 divákov. "Dokončenie KFA sa mohlo uskutočniť aj vďaka dotácii vo výške štyroch miliónov eur z rezortu školstva," dodal pre TASR košický magistrát.