Košická futbalová aréna zrušila súťaž na modernizáciu osvetlenia

Košice 11. marca (TASR) - Košická futbalová aréna (KFA) zrušila verejnú súťaž na modernizáciu osvetlenia zhruba za jeden milión eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). KFA na sociálnej sieti uviedla, že o zdroje z výzvy Fondu na podporu športu (FNPŠ) sa napokon uchádzať nebude.



"V predmetnom verejnom obstarávaní boli predložené dve mimoriadne nízke ponuky, pričom verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neupravil postup a hodnotenie pri mimoriadne nízkych ponukách a mimoriadne nízku ponuku nechce prijať," píše sa v rozhodnutí o zrušení postupu zadávania zákazky, ktoré je zverejnené vo vestníku ÚVO.



Pripomína v ňom, že ak si verejný obstarávateľ neupravil vo výzve na predkladanie ponúk či súťažných podkladoch hodnotenie mimoriadne nízkej ponuky, nežiada v prípade jej predloženia uchádzača o vysvetlenie, ale ak nechce danú mimoriadne nízku ponuku prijať, verejné obstarávanie musí zrušiť.



Ako dôvod, prečo nebol vybraný víťaz, sa v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvádza, že ide o "rozhodnutie kupujúceho, ktoré nie je založené na žiadosti uchádzača o preskúmanie zadania zákazky z dôvodu technických alebo procesných chýb".



Jednou z podmienok podania žiadosti o financie z výzvy FNPŠ bolo ukončené verejné obstarávanie. KFA však zdôvodňuje neuchádzanie sa o dotáciu ako dôsledok medializácie. "KFA sa, bohužiaľ, nebude uchádzať o zdroje z výzvy FNPŠ, a to práve z dôvodu negatívnej medializácie pripravovaného projektu. Tá mala za dôsledok to, že viaczdrojové financovanie, ktorým sme mali záujem zabezpečiť spolufinancovanie tohto projektu, nebude k dispozícii," uvádza na sociálnej sieti.



Z vyjadrení KFA vyplýva, že odmieta tvrdenia, ktoré hovoria o nehospodárnom prístupe k verejným financiám v súvislosti s modernizáciou osvetlenia štadióna, ktorý začali stavať v roku 2018. "V 2018 sa na nič 'nezabudlo' a predsedom predstavenstva KFA, Marcelom Gibódom (zároveň viceprimátor mesta Košice, pozn. TASR), bolo už vtedy namietané osvetlenie, avšak použité riešenie spĺňalo všetky parametre UEFA 4 a ním navrhované riešenie by predstavovalo predraženie zákazky, na čo vtedy neexistovala podpora v mestskom zastupiteľstve," argumentuje s tým, že plánovanou modernizáciou osvetlenia chceli štadión posunúť ešte o level vyššie. Projekt mal okrem LED svietidiel zahŕňať aj zážitkové iluminačné osvetlenie.



KFA vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk vo februári. Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške takmer 1.022.400 eur bez DPH. Gibóda vtedy pre TASR uviedol, že výmena halogénových svietidiel za LED osvetlenie by bola ekologickejšia a priniesla by viacero výhod - napríklad úsporu energie, lepšiu kvalitu či životnosť.



Stavebné práce na prvej etape KFA sa začali v októbri 2018. Oficiálne začala fungovať vo februári 2022. Zhruba o rok na to sa začalo s jej dostavbou. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2024. Dostavané tribúny boli dané do užívania, čím sa celý štadión stal plne funkčným a podľa mesta Košice sa zatriedil medzi futbalové štadióny 4. kategórie UEFA. Celková investícia od roku 2018 bola vo výške okolo 24 miliónov eur.