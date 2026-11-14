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Košická kapela Nocadeň predstaví nový album Krajina milencov
Novinka obsahuje osem skladieb a prepája gitarový zvuk s elektronikou a tanečnými prvkami.
Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Košická kapela Nocadeň predstaví v sobotu večer v Tabačke - Kulturfabrik svoj nový album Krajina milencov. Koncert bude spojený s jeho oficiálnym krstom. Ôsma štúdiová nahrávka skupiny vyšla 6. novembra, sedem rokov po predchádzajúcom albume Auróra. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.
Novinka obsahuje osem skladieb a prepája gitarový zvuk s elektronikou a tanečnými prvkami. Autormi hudby sú bratia Rasťo a Róbert Kopinovci, texty napísal Rasťo Kopina. Na produkcii sa kapela podieľala spolu s Vladom „Randy“ Gnepom, o mastering sa postaral Vlado Meller, ktorý s kapelou Nocadeň spolupracoval aj na predchádzajúcich nahrávkach.
„Túto platňu som od začiatku koncipoval ako ucelený príbeh. Práve preto ju odporúčam počúvať vcelku. Aj keď pesničky z nej fungujú, samozrejme, aj samostatne, táto nahrávka si vyžaduje skôr tradičný prístup k jej počúvaniu,“ priblížil Rasťo Kopina.
Na albume hosťujú aj speváčky Zuzana Smatanová a Denisa Gajarská z kapely Dennyiah. Smatanovú môžu poslucháči počuť v piesni Meníš ma, Gajarská účinkuje v dvoch skladbách. K nahrávaniu si skupina okrem svojho koncertného bubeníka Martina Janočka prizvala aj Ivana Timka z kapely No Name.
Inšpiráciou pre nový album bola tiež hudba, na ktorej bratia Kopinovci vyrastali, najmä slovenský pop z konca 80. rokov. „Snažili sme sa nadviazať na všetko to krásne, čo nás v detstve formovalo. Týmto albumom sme chceli vzdať hold všetkým našim hudobným hrdinom z detstva. Či už je to Vašo Patejdl, Laco Lučenič alebo Meky Žbirka,“ uviedol Rasťo Kopina.
Vydaniu albumu predchádzali single Uväznení v sebe, Medzi tebou, mnou a nebom s hosťujúcou Gajarskou a titulná skladba Krajina milencov. Tá vyšla v deň 50. narodenín Rasťa Kopinu.
Druhý koncert spojený s oficiálnym krstom albumu sa uskutoční 21. novembra v bratislavskom klube Randal.
Novinka obsahuje osem skladieb a prepája gitarový zvuk s elektronikou a tanečnými prvkami. Autormi hudby sú bratia Rasťo a Róbert Kopinovci, texty napísal Rasťo Kopina. Na produkcii sa kapela podieľala spolu s Vladom „Randy“ Gnepom, o mastering sa postaral Vlado Meller, ktorý s kapelou Nocadeň spolupracoval aj na predchádzajúcich nahrávkach.
„Túto platňu som od začiatku koncipoval ako ucelený príbeh. Práve preto ju odporúčam počúvať vcelku. Aj keď pesničky z nej fungujú, samozrejme, aj samostatne, táto nahrávka si vyžaduje skôr tradičný prístup k jej počúvaniu,“ priblížil Rasťo Kopina.
Na albume hosťujú aj speváčky Zuzana Smatanová a Denisa Gajarská z kapely Dennyiah. Smatanovú môžu poslucháči počuť v piesni Meníš ma, Gajarská účinkuje v dvoch skladbách. K nahrávaniu si skupina okrem svojho koncertného bubeníka Martina Janočka prizvala aj Ivana Timka z kapely No Name.
Inšpiráciou pre nový album bola tiež hudba, na ktorej bratia Kopinovci vyrastali, najmä slovenský pop z konca 80. rokov. „Snažili sme sa nadviazať na všetko to krásne, čo nás v detstve formovalo. Týmto albumom sme chceli vzdať hold všetkým našim hudobným hrdinom z detstva. Či už je to Vašo Patejdl, Laco Lučenič alebo Meky Žbirka,“ uviedol Rasťo Kopina.
Vydaniu albumu predchádzali single Uväznení v sebe, Medzi tebou, mnou a nebom s hosťujúcou Gajarskou a titulná skladba Krajina milencov. Tá vyšla v deň 50. narodenín Rasťa Kopinu.
Druhý koncert spojený s oficiálnym krstom albumu sa uskutoční 21. novembra v bratislavskom klube Randal.