Košická knižnica medziročne zaznamenala úbytok čitateľov aj výpožičiek

Košice 14. januára (TASR) – O 2279 menej čitateľov zaevidovala vlani oproti roku 2019 Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK). Počet výpožičiek klesol takmer o polovicu. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová. Ako pripomenula, v súvislosti so situáciou okolo pandémie nového koronavírusu veľkú časť roka nemohli poskytovať kompletné služby.



Minulý rok navštívilo pobočky KMMK 83.491 ľudí. Výpožičky v medziročnom porovnaní klesli o viac ako 122.600, konkrétne na počet 147.395. „V roku 2019 sme pre čitateľov pripravili skoro 3000 podujatí a v roku 2020 sa nám ich podarilo uskutočniť len 780,“ dodala riaditeľka knižnice Kamila Prextová s tým, že aktuálne evidujú 11.710 registrovaných čitateľov.



Čas zákazu poskytovania služieb verejnosti podľa jej slov využili na hĺbkové revízie, obnovu knižného fondu a rekonštrukcie interiérov pobočiek. „Využili sme personálne kapacity a povenovali sa modernizácii knižného fondu. Veľa kníh z fondu sme vyradili,“ povedala s tým, že sa to dotklo zastaraných, nepožičiavaných a poškodených kníh, či multiplikátov. Niektoré putovali do skladov, iné ponúkli ďalším knižniciam v rámci Slovenska. Časť mohla verejnosť nájsť v knižničných burzách alebo ako voľné čítanie v KnihoParku a v regáloch v nemocnici.



Knižné úbytky priebežne kompenzovali. Počet nových kníh a knižných darov za vlaňajšok dosiahol 8918. Knižný fond tak aktuálne pozostáva z 213.468 jednotiek. „Dopĺňali sme najnovšie tituly pre všetky vekové kategórie a tiež sme sa zamerali na tematickú literatúru,“ uviedla. Uplynulý rok KMMK investovala do kníh 68.000 eur z vlastného rozpočtu a prostredníctvom grantov získala ďalších takmer 24.000 eur. „Pri nákupe sa vždy orientujeme na kvalitnú literatúru pôvodnej slovenskej tvorby a prekladovej literatúry, zohľadňujúc potreby na vzdelávanie a rovnako záujem používateľov,“ uviedla Prextová.



V roku 2020 zároveň zrenovovali pobočky v Základnej škole (ZŠ) Lechkého a ZŠ Belehradská, ktoré prešli kompletnou modernizáciou interiéru. „V tomto duchu sme rozhodnutí pokračovať aj v novom roku,“ dodala.