Košická knižnica opäť vyzýva čitateľov, aby listami potešili seniorov

Košice 29. septembra (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) v rámci októbra ako mesiaca úcty k starším opäť spustila kampaň Napíš list - poteš srdce. Cieľom je potešiť seniorov listami od čitateľov a inšpirovať k prejavom pozornosti nielen voči starším. TASR o tom z KMMK informovala Viera Ristvejová.



Knižnica sa obracia na školy a širokú verejnosť, aby sa zapojila do tejto aktivity, ktorá potrvá do 16. októbra. Listy poputujú do rúk seniorom v sociálnych zariadeniach v Košiciach. Spoluprácu majú zabehnutú so Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice, so Špecializovaným zariadením pre seniorov Arcus a s Domom pokojnej staroby A. F. Colbrieho.



Listy podľa knižnice často predstavujú jediný kontakt s okolitým svetom. "Tento rok by sme chceli, aby listy odovzdávali samotní detskí autori. Iste, nedá sa, aby prišli všetci, ale zvážime a oslovíme niektoré školy, aby sa ich žiaci na tomto milom stretnutí s dôchodcami zúčastnili," povedala riaditeľka KMMK Kamila Prextová.



Listy majú byť písané či kreslené rukou a pestré, veselé. Poslať ich možno na adresu knižnice so sídlom na Kukučínovej ulici alebo ich priniesť osobne do niektorej z 19 pobočiek KMMK v meste. Následne ich zhromaždia, rozdelia a dohodne sa termín ich odovzdávania.



Počas štyroch ročníkov tejto aktivity vďaka školským kolektívom a pedagógom odovzdali dokopy 3797 listov. "Náš minulý ročník sa blížil k tisícke ručne napísaných listov. Veríme, že aj tento ročník bude rovnako úspešný," dodala Prextová.