Košická knižnica prekonala rekord najvyššieho stohu z kníh

Košice 19. júna (TASR) - Slovenský rekord najvyššieho stohu postaveného z voľne položených kníh sa v stredu podarilo prekonať Verejnej knižnici Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. Jeho držiteľom bola aj doteraz. Ako pre TASR potvrdila zástupkyňa riaditeľky knižnice Erika Palágyiová, odštartovali tým sériu podujatí s názvom Deň s knižnicou, ktorými si pripomínajú 100. výročie založenia VKJB.



Tímu z VKJB sa podarilo postaviť stoh vysoký 223 centimetrov, ktorý pozostával zo 124 kníh. "Rekord sme prekonali ako jediní. Splnili sme aj podmienku a to, že musí zostať stáť bez istenia vrátane dotýkania sa rukou najmenej 15 sekúnd," spresnila.



Ustanovujúci rekord vytvoril tím knihovníkov VKJB v roku 2019. Zo 105 kníh rôznych formátov vtedy pod dozorom komisárov Slovenskej knihy rekordov postavili stoh vysoký 220 centimetrov. Tentoraz sa o prekonanie rekordu pred centrálnou knižnicou VKJB na Hviezdoslavovej ulici pokúsili okrem knihovníkov z VKJB aj tímy z Knižnice pre mládež mesta Košice, Štátne vedeckej knižnice v Košiciach, Univerzitnej knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.



Knihy použité na stavanie stohov putujú do burzy kníh. Získané príspevky z nej poslúžia na kúpu nových kníh a kreatívnych hračiek pre deti z oddelenia detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.



VKJB zároveň pri príležitosti svojho výročia predstavila aj nové logo. Okrem programu, ktorého súčasťou je i divadelné predstavenie, zábavné pokusy, kreatívny kútik, tematický stand-up či koncert, na všetkých pracoviskách knižnice platí počas stredy celoročné bezplatné predplatné do VKJB, ako aj odpustenie upomienok za vrátenie kníh po termíne.