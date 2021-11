Košická knižnica si deň študentstva pripomenie viacerými aktivitami

Košice 14. novembra (TASR) - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17.11.) viacero aktivít a bonusov pre študujúcich. Okrem bezplatného zápisného sú nimi i prednáška či výstava, informovala za knižnicu Erika Palágyiová.



"Od 15. do 19. novembra knižnica poskytne študentom stredných a vysokých škôl bezplatné zápisné do knižnice," priblížila s tým, že podmienkou je preukázanie sa platným ISIC preukazom na ktoromkoľvek pracovisku knižnice.



Téme boja za slobodu a demokraciu bude venovaná beseda z cyklu 1+1, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. novembra o 17.00 h v centrálnej požičovni VKJB. Diskutujúcimi o fašizme a súčasných podobách extrémizmu budú historik Jakub Drábik, autor knihy Fašizmus a politológ, expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar.



"Udalosti novembra 1989 mapuje interaktívna virtuálna prehliadka výstavy Prvý dotyk so slobodou, ktorá netradičným, vizuálne atraktívnym spôsobom predostiera kontext Nežnej revolúcie," doplnila Palágyiová. Virtuálna prehliadka je dostupná na internetovej adrese https://nezna.3-d.sk/. Súvisí s ňou aj historický webový portál https://prvydotyksoslobodou.sk/, ktorý pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.