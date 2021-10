Košická knižnica vyzýva ľudí, aby listom potešili seniorov

Košice 3. októbra (TASR) – Inšpirovať mladých k prejavom pozornosti a úcty k staršej generácii je cieľom výzvy Napíš list – Poteš srdce, ktorú pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice. Listy si nájdu adresátov v troch košických domovoch pre seniorov. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová.



"Deti dospejú, vnúčatá odrastú a kamaráti či kolegovia z pracovného života sa časom kamsi povytrácajú. Osamelosť je odrazu denno-denným spoločníkom, ku ktorému sa postupne môžu pridružiť iné závažnejšie psychické či fyzické ochorenia. Práve takéto pocity smútku, zabudnutia a nepotrebnosti chceme spoločnými aktivitami a v tandeme s našimi čitateľmi zmierniť," hovorí riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Listy, ktoré čitatelia napíšu, poputujú do troch zariadení. "Spoluprácu sme aj tento rok nadviazali so Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice, Arcus – Špecializovaným zariadením a zariadením pre seniorov a s Domom pokojnej staroby A. F. Colbrieho. Minulý rok sa nám podarilo doručiť neskutočných takmer 700 listov," doplnila Prextová.



Výzva na písanie listov prebieha celý október a budú odovzdávané koncom októbra a začiatkom novembra. Cieľom aktivity je vyvolať u mladých povedomie spolupatričnosti a úcty k staršej generácii. "Potešilo by nás, ak by sa zapojili hoci aj dospelí alebo pokojne i deti z materských škôl. Tie môžu miesto písania čosi veselé nakresliť. Jednoducho, prispieť môžu celé rodiny, celé triedy, krúžky či kluby," doplnila Prextová.



Knižnica si vo všetkých svojich pobočkách pripravila aj ďalšie aktivity pre seniorov. Jednou z nich sú knihovníčky, v ktorých nájdu knihy nielen pre dospelých, ale napríklad i detskú literatúru, ktorá cez svoje príbehy spája deti so staršou generáciou. Ďalším spôsobom, ako chce knižnica spojiť generácie, je výzva Priveď svoju babku alebo dedka do knižnice. V rámci nej v októbri dostanú starí rodičia a ich vnúčatá pri spoločnej návšteve knižnice zápis zadarmo.



Listy určené seniorom môžu byť doručované až do 30. októbra, poštou alebo osobne do ktorejkoľvek pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice.



Všetky informácie o pripravovaných aktivitách sú zverejnené na webstránke knižnice.