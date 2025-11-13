< sekcia Regióny
Košická konferencia GradeUP je o startupoch a inováciách
Inováciám a startupom v prostredí slovenských verejných vysokých škôl sú venované konferencia GradeUP a podujatie Noc podnikavosti, ktoré sa vo štvrtok konajú v Košiciach.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Inováciám a startupom v prostredí slovenských verejných vysokých škôl sú venované konferencia GradeUP a podujatie Noc podnikavosti, ktoré sa vo štvrtok konajú v Košiciach. Pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho ich organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) pri príležitosti oficiálneho predstavenia národného projektu Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov.
Konferencia GradeUP premení Aulu Maxima Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) od 12.00 h do 16.20 h na miesto diskusií o inováciách a startupoch, ktoré sa rodia v prostredí verejných vysokých škôl na Slovensku. „Hostia panelových diskusií a prezentácií opíšu napríklad, ako v praxi vyzerá podpora podnikateľských nápadov, inovačných projektov a startupov na akademickej pôde. Predstavia tipy, ako svoj nápad premeniť na úspešný produkt či službu už na vysokej škole, čo všetko zahŕňa táto cesta, kde hľadať podporu a ako a s kým sa prepájať,“ informovalo ministerstvo školstva.
Sprievodné podujatie Noc podnikavosti v Univerzitnom vedeckom parku (UVP) Technicom od 16.30 do 20.00 h odprezentuje zaujímavé projekty spájajúce podnikanie a vzdelávanie, technologické inovácie či viaceré startupy využívajúce umelú inteligenciu. Informácie poskytnú prezentačné stánky vysokých škôl a štátnych aj neštátnych inštitúcií, ako aj inšpiratívni startupisti či podnikatelia. Na návštevníkov čakajú aj technológie, ktoré si budú môcť vyskúšať naživo. „Podujatia sú otvorené nielen pre žiakov a študentov, ale aj širokú verejnosť. Vstup je bezplatný,“ informovali organizátori.
Ide zároveň o štart národného projektu MŠVVaM SR Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov vo výške deväť miliónov eur.
Konferencia GradeUP premení Aulu Maxima Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) od 12.00 h do 16.20 h na miesto diskusií o inováciách a startupoch, ktoré sa rodia v prostredí verejných vysokých škôl na Slovensku. „Hostia panelových diskusií a prezentácií opíšu napríklad, ako v praxi vyzerá podpora podnikateľských nápadov, inovačných projektov a startupov na akademickej pôde. Predstavia tipy, ako svoj nápad premeniť na úspešný produkt či službu už na vysokej škole, čo všetko zahŕňa táto cesta, kde hľadať podporu a ako a s kým sa prepájať,“ informovalo ministerstvo školstva.
Sprievodné podujatie Noc podnikavosti v Univerzitnom vedeckom parku (UVP) Technicom od 16.30 do 20.00 h odprezentuje zaujímavé projekty spájajúce podnikanie a vzdelávanie, technologické inovácie či viaceré startupy využívajúce umelú inteligenciu. Informácie poskytnú prezentačné stánky vysokých škôl a štátnych aj neštátnych inštitúcií, ako aj inšpiratívni startupisti či podnikatelia. Na návštevníkov čakajú aj technológie, ktoré si budú môcť vyskúšať naživo. „Podujatia sú otvorené nielen pre žiakov a študentov, ale aj širokú verejnosť. Vstup je bezplatný,“ informovali organizátori.
Ide zároveň o štart národného projektu MŠVVaM SR Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov vo výške deväť miliónov eur.