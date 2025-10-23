Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košická konferencia hostí herných vývojárov zo Slovenska aj sveta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Festival, ktorý spája kreatívny priemysel so vzdelávaním, s biznisom a technológiami, ponúka prednášky renomovaných zahraničných vývojárov či diskusné panely a workshopy.

Autor TASR
Košice 23. októbra (TASR) - Najväčšia medzinárodná videoherná konferencia na Slovensku Game Days 2025 sa od štvrtka do soboty (25. 10.) koná v košickom Kulturparku. Na 12. ročníku podujatia sa predstavia herní vývojári zo Slovenska aj sveta.

„Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o videohrách a šíriť informácie o nových výnimočných hrách vo vývoji. Je to tiež platforma, ktorá podporuje vytváranie sietí medzi profesionálmi z odvetvia vývoja hier,“ informovala organizácia Košice Región Turizmus.

Festival, ktorý spája kreatívny priemysel so vzdelávaním, s biznisom a technológiami, ponúka prednášky renomovaných zahraničných vývojárov či diskusné panely a workshopy. Špeciálny dôraz sa kladie na prezentáciu pripravovaných hier v rámci showcase a súťaže Dev Contest, čím sa podporuje vizibilita a konkurencieschopnosť slovenských projektov na medzinárodnom trhu.
