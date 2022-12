Témou Košickej konferencie je podpora inovácií a vízii rozvoja regiónu

Košice 7. decembra (TASR) - Budovanie efektívneho ekosystému pre podporu inovácií a kreatívnej ekonomiky v Košickom regióne je témou konferencie s názvom Región budúcnosti - budúcnosť regiónu, ktorá sa v stredu koná v košickej Kunsthalle. Pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku ju organizuje klaster Košice IT Valley.



"Podujatie Región budúcnosti - budúcnosť regiónu je reflexiou na všetky výnimočné projekty, ktoré sa v regióne podarilo uskutočniť, a ktoré posunuli hospodársku výkonnosť košického regiónu na vyššiu úroveň. Naším cieľom je spoločne s partnermi, inovátormi či kreatívcami formovať víziu ďalšieho rozvoja Košíc, motivovať mladých ľudí k tomu, aby tu ostali a spoločne s nami formovali tento región, a čeliť globálnym trendom, ako sú digitalizácia, hospodárska kríza či príchod nových investorov," priblížila riaditeľka Košice IT Valley Miriam Hučková.



Program podujatia tvoria najmä panelové diskusie na témy ako Zručnosti budúcnosti, Východné Slovensko ako dobré miesto pre život, Inovačný ekosystém aj na východnom Slovensku či Výzvy a príležitosti rozvoja regiónu.



Podľa predsedu správnej rady klastra Juraja Girmana sú pri budovaní inovačného ekosystému veľmi dôležité prepojenie a spolupráca súkromného a verejného sektora. "Tie zastrešuje vo veľkej miere klaster Košice IT Valley. Prihlásenie sa k sektoru informačných technológií, ktorý je súčasťou regiónu, značky a identity Košického regiónu, má význam nielen pre klaster, ale aj pre celé Slovensko," uviedol.



Na podujatí sa zúčastňujú zástupcovia IT firiem, rezortu školstva, úradu vlády, univerzít, Inovačného centra Košického kraja, mesta, samosprávneho kraja či oceliarní U.S. Steel Košice. Počas konferencie združenie v oblasti IT odštartuje Európsky digitálny inovačný hub Cassovium.