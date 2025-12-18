< sekcia Regióny
Košická krajská polícia vyzýva na opatrnosť na vianočných trhoch
Na návštevníkov apeluje, aby si na rušných a preplnených miestach zachovali opatrnosť a všímali si ľudí a pohyb okolo seba.
Košice 18. decembra (TASR) - Košická krajská polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, akými sú v tomto období vianočné trhy. Na návštevníkov apeluje, aby si na rušných a preplnených miestach zachovali opatrnosť a všímali si ľudí a pohyb okolo seba.
„V mestách a obciach sa koncentruje väčšia skupina ľudí na jednom mieste, čo je rajom pre ‚dlhoprstých‘, ktorí často zneužívajú nepozornosť ľudí,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Odporúča napríklad nenechávať kabelky a ruksaky otvorené a mať ich pod dohľadom, cennosti a doklady nosiť pri tele, peňaženky a mobilné telefóny nemať vo vreckách zadných častí odevu, venovať zvýšenú pozornosť deťom a seniorom a nenechať sa rozptýliť davom ani sviatočným ruchom.
„Policajti v Košickom kraji dohliadajú na verejný poriadok, aby sa každý cítil bezpečne a aby si každý mohol odniesť domov len príjemné zážitky a spomienky,“ dodala.
