Košická krajská polícia vyzýva na opatrnosť na vianočných trhoch

Na snímke rozsvietenie vianočného stromčeka a začiatok Košických rozprávkových Vianoc 1. decembra 2025 v Košiciach. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Košice 18. decembra (TASR) - Košická krajská polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, akými sú v tomto období vianočné trhy. Na návštevníkov apeluje, aby si na rušných a preplnených miestach zachovali opatrnosť a všímali si ľudí a pohyb okolo seba.

„V mestách a obciach sa koncentruje väčšia skupina ľudí na jednom mieste, čo je rajom pre ‚dlhoprstých‘, ktorí často zneužívajú nepozornosť ľudí,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Odporúča napríklad nenechávať kabelky a ruksaky otvorené a mať ich pod dohľadom, cennosti a doklady nosiť pri tele, peňaženky a mobilné telefóny nemať vo vreckách zadných častí odevu, venovať zvýšenú pozornosť deťom a seniorom a nenechať sa rozptýliť davom ani sviatočným ruchom.

„Policajti v Košickom kraji dohliadajú na verejný poriadok, aby sa každý cítil bezpečne a aby si každý mohol odniesť domov len príjemné zážitky a spomienky,“ dodala.
