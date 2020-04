Jedna z košických mestských častí buduje bezbariérový prístup

Košice 30. apríla (TASR) – S prácami na bezbariérovom prístupe do svojho denného centra začala košická mestská časťKošice-Sídlisko KVP vo štvrtok. Projekt za 42 000 eur je hradený z rozpočtu MČ. Ako za ňu TASR informovala Ivana Padová, zvislá externá plošina pomôže najmä seniorom či mamičkám s kočíkmi.



Verejnú súťaž na zabezpečenie bezbariérového prístupu do denného centra na Cottbuskej ulici vyhlásili začiatkom februára. Keďže sa do súťaže nezapojila ani jedna firma, MČ lehotu na predkladanie ponúk predĺžila do konca marca. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi minulý týždeň. Ako povedal starosta MČ Ladislav Lörinc, firma vo štvrtok začala s búracími prácami, pokračovať bude murovaním šachty a následne osadí samotnú technológiu. Podľa jeho slov vďaka exteriérovej plošine bude denné centrum spĺňať legislatívne podmienky bezbariérovosti platné pre zariadenia sociálnych služieb. Práce majú byť hotové v júni.



Ako povedal, niektorí dôchodcovia sa na spoločných podujatiach v dennom centre roky nezúčastňovali práve z dôvodu sťaženého prístupu. „Viacerí seniori majú problém s mobilitou, je preto pochopiteľné, že ak majú prekonať desiatky schodov, zostanú radšej doma. Zároveň tie schody majú dosť nešťastnú dlažbu, ak je vonku vlhko, šmýka sa na nich,“ dodal.



Pripomenul, že aktuálne je z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorené. Na poschodí budovy okrem denného centra sídlia aj Materské centrum Lentilka a stanica mestskej polície.



Samospráva plánuje investovať aj do obnovy vnútorných priestorov centra. Za posledný rok tam vymenili okná a osadili klimatizáciu.