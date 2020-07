Košická mestská časť plánuje revitalizáciu vnútrobloku za 500.000 eur

Košice 19. júla (TASR) – Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP plánuje komplexnú revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Jasuschova a Bauerova za pol milióna eur. Ako pre TASR povedal starosta Ladislav Lörinc, projekt je v štádiu prípravy a financovať ho chcú z európskych zdrojov.



„Tento vnútroblok plnil svoj účel od vzniku sídliska, ale teraz je zastaraný. Pripravili sme realizačný projekt a chceme naň využiť prostriedky, ktoré sa nám črtajú v rámci plánovanej výzvy v programe Integrovaný regionálny operačný program (IROP),“ povedal s tým, že v danom priestore by mohol vzniknúť moderný a funkčný verejný priestor, ktorý bude spĺňať súčasné požiadavky obyvateľov.



Vo vnútrobloku s rozlohou viac ako 6500 štvorcových metrov by mali pribudnúť spevnené plochy - chodníky, nové herné prvky na detskom ihrisku, športové vybavenie, mobiliár a osvetlenie. Súčasťou má byť aj nová zeleň, vodozádržné opatrenia, vsakovacie záhony či dažďové záhrady.



V rámci prípravy projektu zorganizovali aj participatívne stretnutie s obyvateľmi. „Ich požiadavky boli vcelku vecné. Reagovali hlavne na to, ako sa tento priestor využíva. Chceli posilniť mobiliár, detské ihrisko, ktoré je v tejto lokalite bezbariérové, a mali pripomienky k umiestneniu osvetlenia, aby sa tu cítili bezpečnejšie. Rovnako aj k tomu, aby táto plocha neslúžila psičkárom,“ spresnil starosta s tým, že všetky oprávnené pripomienky sa snažili zapracovať do projektu.



Podľa jeho slov pripravujú revitalizáciu viacerých vnútroblokov. Najrozpracovanejšia je práve lokalita Jasuschova – Bauerova. Vytypovali ju hlavne pre to, lebo je obľúbená pre matky s deťmi. „Vnútroblok je v podstate obkolesený len budovami, mamičky sa nemusia báť, že im dieťa vbehne na cestu,“ vysvetlil.



Lörinc pripustil, že vzhľadom na finančnú náročnosť budú postupovať po etapách. Ak všetko pôjde podľa plánu, na jeseň sa chcú zapojiť do výzvy a v prípade schválenia žiadosti by s realizáciou prvej etapy mohli začať v roku 2021. Dokončenie projektu by mohlo byť na prelome rokov 2021 a 2022. V prípade, ak so žiadosťou o finančnú podporu z IROP neuspejú, zamerať sa chcú na financovanie projektu z iných zdrojov. „Je možné uvažovať aj o tom, že etapovito v priebehu rokov by to spravila MČ. Je však nutné podotknúť, že momentálne nedisponujeme finančnou sumou v hodnote pol milióna, ktorú by sme vedeli investovať,“ doplnil Lörinc.