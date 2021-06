Košická mestská časť Sídlisko KVP zrušila verejnú súťaž na Senior dom

Košice 30. júna (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP zrušila obchodnú verejnú súťaž na prenájom a následný predaj areálu bývalej materskej školy v Drocárovom parku, tzv. Senior dom. Pre TASR to za MČ potvrdila jej hovorkyňa Ivana Padová.



Predložené boli dva súťažné návrhy, a to od spoločnosti GMT projekt spol. a firmy TAXANE. Vyhodnocovala ich komisia zložená z poslancov a zamestnancov miestneho úradu. MČ sa na základe záverov komisie rozhodla súťaž zrušiť. „K tomuto rozhodnutiu sme dospeli predovšetkým z dôvodu ochrany záujmov MČ,“ uviedla Padová s tým, že využili ustanovenie uverejnené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, a to zrušiť súťaž bez udania dôvodu. „Vzhľadom na túto skutočnosť to nebudeme bližšie špecifikovať,“ dodala.



Záujem vybudovať na sídlisku sociálne služby podľa nej však naďalej pretrváva. Napriek zrušeniu súťaže skonštatovala, že jej vyhlásenie nebolo zbytočné. „Získali sme obraz o možnostiach záujemcov o prevádzkovanie takéhoto typu sociálnych služieb, čo všetko je v ich možnostiach poskytnúť vo väzbe na naše požiadavky a taktiež záujmy obyvateľov našej MČ,“ doplnila. Nevylúčila ani vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže s upravenými podmienkami, ďalší postup ale určí miestne zastupiteľstvo.



Projekt počítal s celkovou investíciou na úrovni viac ako 2,5 milióna eur bez DPH. Hlavnou úlohou budúceho nájomcu malo byť nehnuteľnosť zrekonštruovať tak, aby bola spôsobilá na prevádzku zariadenia sociálnych služieb v prospech seniorov, prípadne iných ľudí odkázaných na pomoc fyzickej osoby. Po rekonštrukcii mal víťaz súťaže tieto služby poskytovať buď sám alebo prostredníctvom iného subjektu.



Rozostavaná budova centra pre seniorov chátrala. MČ ju vlani po siedmich rokoch prevzala opätovne pod kontrolu. Podľa miestneho úradu nájomca svoj záväzok týkajúci sa výstavby viacnásobne nedodržal a neodovzdal stavbu ku kolaudácii. V objekte malo na základe nájomnej zmluvy z roku 2013 vzniknúť zariadenie pre seniorov s kapacitou 53 ľudí, ako aj zázemie pre pracovníkov.