Košická Mestská časť Západ plánuje revitalizáciu fontány na Luníku I

Košice 31. júla (TASR) – Košická mestská časť (MČ) Západ plánuje zrekonštruovať fontánu na Luníku I, aktuálne pracuje na projektovej dokumentácii. Táto fontána bola dlhodobo nefunkčná, pred rokmi ju z viacerých príčin odstavili a následne schátrala. Obnoviť ju plánujú do konca budúceho roka. Pre TASR to uviedol starosta Marcel Vrchota.



„Kedysi bola fontána srdcom Luníka I. Chceme tomuto miestu vrátiť jeho predošlý pôvab. Okrem estetického hľadiska a zatraktívnenia danej lokality pre obyvateľov mesta revitalizácia fontány zároveň priaznivo ovplyvní miestnu mikroklímu,“ povedal. Využitie najnovších technológií pri osvetlení a dýzach podľa neho prispeje k tomu, aby sa okolie fontány opäť stalo obľúbenou oddychovou zónou.



Hlavným zámerom revitalizácie má byť najmä komplexná rekonštrukcia telesa fontány, jej strojovne aj s technologickým zázemím, sadové úpravy a blízko nej by mal pribudnúť aj mobiliár. MČ chce zachovať architektonický výraz diela a jeho okolia v súlade s pôvodným umeleckým riešením. „Rokovania s dedičmi autorských práv pozdržala pandémia nového koronavírusu. Ich súhlas sa však nakoniec podarilo získať,“ dodal Vrchota.



Pripomenul, že stavebné práce sa nemôžu začať skôr, než dôjde k premiestneniu chráneného živočícha – ropuchy zelenej, ktorá sa v telese fontány v priebehu uplynulých rokov udomácnila. Po konzultáciách s ochranármi je zámerom presun žiab do areálu Základnej školy (ZŠ) Považská, kde pre ne plánujú vybudovať jazierko. „Termín vybudovania jazierka závisí aj od prieskumu, ktorý sa tam vykonáva, ako aj od získania všetkých potrebných stanovísk a súhlasov príslušných úradov,“ doplnil s tým, že jazierko by malo slúžiť aj ako zdroj vody pre ďalšie živočíchy žijúce v okolí. ZŠ by ho mala využívať i na výchovno-vzdelávacie účely pre svojich žiakov.