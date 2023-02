Košická mestská časť Dargovských hrdinov má tri úspešné projekty

Košice 9. februára (TASR) - Košická mestská časť Dargovských hrdinov prerozdelí 19.610 eur z vyčlenených 24.000 eur na tri úspešné projekty prvého ročníka participatívneho rozpočtu. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Najviac hlasov získala rekonštrukcia sochy Panny Márie "Zvestovanie", ktorá sa nachádza na križovatke Ulice Sv. rodiny a Krosnianskej. "Má už výrazné povrchové defekty a zvetrania. Autori projektu navrhujú rekonštrukciu sochy na existujúcom podstavci prispôsobenú konštrukčnému riešeniu v trvanlivom materiáli vhodnom na umiestnenie sochy v exteriéri z dlhodobého hľadiska," uvádza MČ.



Najvyššiu možnú hodnotu, a to 8000 eur, má projekt s názvom Živý park pri fontáne. "Park pri OC Ondava je považovaný za pomyselny stred nášho sidliska. Nachadza sa tam fontana aj podium, ktore sa vyuziva pocas roznych kulturnych podujatí," pripomína MČ s tým, že cielom projektu je obnoviť a presunúť podium blizsie k Basťovanskeho ulici, vybudovať prirodne sedenie a realizovať terenne upravy parku s doplnenim infrastruktury.



Úspešným sa stal aj projekt na zatraktívnenie knižnice OC Torysa. Výsledkom by malo byt príjemnejšie a útulnejšie prostredie, ktoré bude deti stimulovať a viesť ku knihám a cítaniu. Zámerom je obohatiť interiér aj o priestor, kde si budú môct posediet i rodicia a spolocne si cítat so svojimi detmi.



"Sme radi, že sme dali obyvateľom našej MČ možnosť priamo ovplyvniť život na sídlisku. Obyvatelia Furče mesiac hlasovali za projekty, ktoré prihlásili oni sami. Ktokoľvek z nášho sídliska mal možnosť prispieť vlastným návrhom projektu. Uspeli tie projekty, za ktoré sa obyvatelia najviac zmobilizovali hlasovaním," povedal starosta MČ Dargovských hrdinov Dominik Babušík.