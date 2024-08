Košická mestská časť Nad jazerom ukončila prvú fázu deratizácie

Košice 11. augusta (TASR) - Prvú fázu deratizácie v uplynulých dňoch ukončila košická mestská časť Nad jazerom. Informovala o tom na svojej webovej stránke. Ide o jednu z MČ v Košiciach, ktorá eviduje zvýšený počet hlodavcov.



V prvej fáze sa zamerali na kontajneroviská a ich okolie. V spolupráci s deratizačnou spoločnosťou ich skontrolovali všetky. Nástrahy boli umiestnené na povrchu aj do nôr v priľahlom okolí stanovíšť odpadových nádob. Zamerali sa tiež na plochy, ktoré vykazujú vysoký stupeň zamorenia hlodavcami. "Vzhľadom na rozsiahlosť nášho sídliska a veľký počet blokov, vstupov a brán, ktorých je viac než 730, je však nerealizovateľné pokryť všetky tieto miesta súčasne," uvádza.



Zároveň apeluje na súčinnosť. Obyvateľom odporúča, aby kontaktovali správcov bytových domov, správcovské spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov s požiadavkou na vykonanie deratizačných prác v ich bytovom dome a jeho okolí. Pripomína, že tieto subjekty majú povinnosť zabezpečiť deratizáciu vo svojich priestoroch, ku ktorým patrí i bezprostredné okolie domov.



MČ avizovala, že sa bude venovať aj orezom prízemných kríkov a kontrole týchto plôch, ktoré môžu poskytovať útočisko hlodavcom. Deratizáciu plánujú zopakovať v najbližších dňoch. "Ďalšie vlny deratizácie budú pokračovať podľa stanoveného harmonogramu, aby sme zabezpečili dlhodobú ochranu pred nežiaducimi hlodavcami. Deratizačný proces bude pokračovať až do konca septembra. Celkovo plánujeme ešte tri opakovania," dodáva.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach eviduje podnety v súvislosti so zvýšeným výskytom hlodavcov z viacerých MČ. Avizoval, že celoplošnú jesennú deratizáciu v meste Košice nariadi skôr ako inokedy, a to už začiatkom septembra.