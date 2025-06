Košická mestská časť spustila ďalší ročník participatívneho rozpočtu

Košice 5. júna (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Nad jazerom spustila ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejnosti umožňuje aktívne sa podieľať na rozhodovaní o využití časti rozpočtu MČ. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Návrhy na projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života na sídlisku, možno predkladať do 30. septembra. Urobiť tak možno prostredníctvom online formulára na webovej stránke jazerokosice.hlasobcanov.sk.



Vyhodnotenie je naplánované na október a hlasovanie verejnosti na november. Realizácia víťazných projektov by sa mala uskutočniť od januára do októbra budúceho roka. Maximálna výška podpory je v prípade občianskych projektov vo výške 1699,99 eura a pri zadaní pre MČ najviac 20.000 eur.



„V predchádzajúcich ročníkoch boli úspešne realizované viaceré projekty, ktoré prispeli k zlepšeniu našej MČ. Medzi ne patrí napríklad inštalácia verejne prístupných defibrilátorov, ktoré zvyšujú bezpečnosť obyvateľov. Ďalšie projekty zahŕňali revitalizáciu verejných priestranstiev, výsadbu zelene a podobne,“ pripomenula MČ.