Košická mestská časť Západ slávnostne odovzdá verejné ocenenia

Košice 13. mája (TASR) - Dokopy šesť osobností a dve organizácie si v utorok prevezmú Ceny mestskej časti (MČ) Košice - Západ a Ceny starostu za rok 2025. Ocenenia dostanú za to, že svojou aktivitou prispievajú k rozvoju MČ a k celospoločenskému napredovaniu. TASR o tom z MČ informoval Ľubomír Ferko.



„Týmto spôsobom chceme vyzdvihnúť tých, ktorí vytvárajú pozitívne zmeny na našom sídlisku a robia ho ešte lepším miestom pre nás všetkých,“ uvádza MČ na svojej webovej stránke.



Cenu MČ dostane niekdajší hokejový reprezentant a súčasný mládežnícky hokejový tréner Anton Bartánus, a to za mimoriadne zásluhy vo výchovnej a športovej činnosti. Ďalším laureátom je František Molnár, ktorý pomohol profesionálne vychovať viaceré generácie vrcholových hutníckych odborníkov. Ocenenie si prevezme za mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej a výchovnej činnosti. Treťou ocenenou bude lekárka - odborníčka na hematológiu Elena Tóthová, ktorá stála aj za založením transplantačného centra. Cenu MČ dostane za mimoriadne zásluhy vo vedeckej, výchovnej a pedagogickej činnosti pri vzdelávaní študentov medicíny. Z organizácií bude Cenou MČ ocenená Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ. Ocenenie jej bude udelené za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy v duchovnej, pedagogickej, výchovnej a verejnoprospešnej činnosti.



Cenu starostu MČ Košice - Západ za rok 2025 dostane za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a pedagogickej činnosti a za významný podiel pri záchrane ľudských životov neurológ Matej Škorvánek, ktorý sa podieľal i na objave a popísaní troch nových genetických ochorení. Ďalšou laureátkou je niekdajšia pedagogička Brigita Hurajová, ktorá pôsobila na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a v súčasnosti vedie neformálnu skupinu žien Terasanky. Ocenenie získa za mimoriadne zásluhy v pedagogickej, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti pri príležitosti životného jubilea 85 rokov. Ocenenie za mimoriadne zásluhy v pedagogickej činnosti udelia učiteľke Miriam Kucikovej, ktorá sa so svojimi žiakmi venuje aj environmentálnym a sociálnym projektom. Za pričinenie sa o kultúrny rozvoj MČ dostane ocenenie Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.



Ocenenia odovzdajú laureátom počas utorkového popoludňajšieho slávnostného zasadnutia miestneho zastupiteľstva v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub.