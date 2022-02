Košická mestská knižnica organizuje zbierku kníh pre ľudí v núdzi

Košice 13. februára (TASR) – Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) podporí Medzinárodný deň darovania kníh zbierkou kníh pre ľudí v núdzi. Potrvá od pondelka (14. 2.) do 14. marca. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



„Knihy rôznych žánrov určené pre všetky vekové kategórie knižnica po dohode s miestnymi organizáciami a občianskymi združeniami umiestni do krízových centier, sociálnych domovov alebo priamo do rodín,“ uvádza.



Knihy možno prinášať do všetkých pobočiek KMMK v rámci otváracích hodín. Umiestniť ich možno aj do knižničného Biblioboxu pred vchodom do pobočky LitPark v areáli Kasární/Kulturparku či odniesť do Výmenníkov Štítová, Wuppertálska, Obrody a Jegorovovo. Magistrát odporúča sledovať aj komunikačné kanály jednotlivých mestských častí, ktoré sa do zbierky môžu zapojiť.



Na čitateľskú verejnosť sa KMMK obracia s tým, aby sa podelila o knihy novších vydaní a v zachovanom stave. Odporúčaný vek knižných darov je do desiatich rokov. „Aj keď knižnica neodmieta žiadny dar, nakoniec ich musí aj tak vytriediť. Posúva ďalej len tie, o ktorých vie, že splnia svoj účel, ktoré si dokážu získať nového čitateľa,“ pripomína mesto s tým, že špinavé, poškodené či popísané knihy s chýbajúcimi obrázkami alebo celými stranami nemôžu nikomu ponúknuť.