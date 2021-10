Košická mestská polícia otvorila nové pracovisko na Hlavnej ulici

Košice 21. októbra (TASR) – Košická mestská polícia (MsP) má od štvrtka svoje zázemie aj na Hlavnej ulici. Na prízemí historickej radnice otvorili jej vysunuté pracovisko. Ako na tlačovej konferencii uviedol náčelník MsP Slavomír Pavelčák, hlavnou myšlienkou je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj riešenie ich podnetov a pripomienok.



Služby MsP bude môcť v centre mesta využiť verejnosť v pracovných dňoch medzi 7.00 a 19.00 h, dispečing bude fungovať nepretržite. Podľa Pavelčáka budú mestskí policajti poskytovať tiež informácie súvisiace s kompetenciami mesta. „Naši príslušníci im poradia napríklad aj to, ako môžu podať nejakú žiadosť. Okrem toho tu bude umiestnená aj Pohotovostná ochranná jednotka (POJ) MsP. V prípade nahláseného narušenia verejného poriadku alebo páchania inej protiprávnej činnosti budú môcť príslušníci POJ rýchle a efektívne vykonať zákrok,“ povedal s tým, že v spolupráci s vedením mestskej časti Staré Mesto by to malo prispieť aj k lepšiemu riešeniu vzniknutých problémov.



Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že dlhodobo hľadali vhodný priestor na to, aby mohli nové pracovisko otvoriť v centre mesta a MsP tak mohla pracovať efektívnejšie. „Takisto dúfam, že sa podarí eliminovať aj rôznych žobrajúcich a obťažujúcich ľudí v centre mesta,“ dodal primátor.



Podľa Pavelčáka ide o klasický problém väčších miest, nielen v rámci Slovenska, ale aj Európskej únie. „Sú tu asociáli, osoby ktoré žobrú, obťažujú ľudí, znečisťujú verejné priestranstvo, popíjajú alkohol. Je to problém, ktorý obyvatelia mesta citlivo vnímajú a my s ním musíme zápasiť,“ vysvetlil. Oznámenia s tým súvisiace podľa jeho slov evidujú denne, a to najmä počas letnej turistickej sezóny.



MsP má v súčasnosti spolu 285 mestských policajtov. Na ich novom pracovisku na Hlavnej ulici bude zaradených 19 príslušníkov POJ. Zriadenie nových priestorov v centre mesta stálo necelých 7000 eur. Stanica MsP Stred na Tajovského ulici funguje naďalej.