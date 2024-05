Košická mestská rada sa stotožnila s návrhom rozpočtu na tento rok

Košice 10. mája (TASR) - Košická mestská rada sa na mimoriadnom štvrtkovom (9. 5.) zasadnutí stotožnila s návrhom rozpočtu mesta na tento rok. Mestskí poslanci sa ním budú zaoberať na svojom rokovaní v stredu (15. 5.). Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Košice sú od januára v rozpočtovom provizóriu, čo je najdlhšie za uplynulých najmenej 30 rokov.



Mestská rada prerokovala 28 bodov. "Odporúča mestskému zastupiteľstvu (MsZ) prerokovať a schváliť návrh rozpočtu v predloženom znení," uvádza magistrát s tým, že za hlasovalo sedem poslancov, proti bol jeden a dvaja sa zdržali. Podľa návrhu by malo mesto v tomto roku hospodáriť so sumou takmer 291,4 milióna eur. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške dvoch miliónov eur.



Mestská rada sa zaoberala aj parkovaním. Ak MsZ schváli doplnenie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, dôjde k rozšíreniu zóny regulovaného parkovania v časti parkoviska pri Amfiteátri o priľahlé parkovisko pred vstupom do areálu Amfiteátra, pričom sa tieto parkoviská majú prepojiť a vytvoriť tak jedno závorové parkovisko.



Ďalšou navrhovanou zmenou je zaradenie parkovacích miest na Cintorínskej ulici v blízkosti Verejného cintorína do zóny regulovaného parkovania. Budú začlenené do tarifného pásma N, pričom hodinová sadzba v tomto tarifnom pásme je 0,60 eura. "Samotné parkovisko pred Verejným cintorínom bude návštevníkom spoplatnené až po dvoch hodinách státia," dodáva mesto.



Členovia mestskej rady okrem iného prerokovali aj petíciu za dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici, či zverenie zrevitalizovaných vnútroblokov v mestských častiach do správy mestského podniku Správa mestskej zelene v Košiciach.