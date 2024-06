Košická mestská televízia ukončila svoju činnosť, dôvodom sú financie

Košice 3. júna (TASR) - Košická mestská televízia telKE od júna ukončila svoju činnosť. Pre TASR to z príspevkovej organizácie mesta K13 - Košické kultúrne centrá potvrdil Martin Dani s tým, že dôvodom sú financie.



"Došlo k zníženiu príspevku zriaďovateľa svojej príspevkovej organizácii K13, ktorej súčasťou bola aj telKE," spresnil. Ročné náklady na mestskú televíziu podľa jeho slov predstavovali okolo 200.000 eur. "Išlo najmä o mzdy a technické výdavky," dodal s tým, že náklady na energie znášala mestská organizácia, keďže telKE sídlila v jej priestoroch v Kasárňach/Kulturparku. V telKE pracovalo desať ľudí. Z toho traja zostávajú pracovať pre K13.



Čo sa týka techniky, ňou podľa Daniho disponovala hlavne K13 a nie telKE, keďže nemala vlastnú právnu subjektivitu. "Technika bola kupovaná hlavne z našich vlastných zdrojov - príjem za konferencie, na ktorých sa používala na stream a podobne. To budeme aj naďalej vykonávať," doplnil.



Mestská televízia fungovala od roku 2017. Vysielať prestala o polnoci z piatka (31. 5.) na sobotu (1. 6.). Fungovať nebude už ani v obmedzenom režime. To, či v budúcnosti bude obnovená jej činnosť, podľa Daniho nie je otázkou týchto dní.