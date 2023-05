Košická MHD bude od júna drahšia

Košice 29. mája (TASR) - Košickú mestskú hromadnú dopravu (MHD) čaká od júna zdraženie cestovného. Cestujúca verejnosť si k doterajším cestovným lístkom (CL) bude môcť zakúpiť doplnkové v hodnote 0,05 alebo 0,10 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková s tým, že v súvislosti so zmenou tarify budú automaty na CL v stredu (31. 5.) nefunkčné. Od štvrtka (1. 6.) začnú platiť aj ďalšie zmeny v MHD.



DPMK cestujúcim odporúča využiť už zakúpené CL do konca mája. "V prípade potreby je možné k aktuálne platným lístkom dokúpiť si lístky v hodnote päť a desať centov. Označené CL od 1. júna tak budú platné, ak ich výsledná hodnota bude korešpondovať s cenami podľa nového sadzobníka. Žiadame cestujúcich, aby tieto kombinované lístky označili v čo najkratšom možnom intervale za sebou," vysvetlila Bujňáková. Uvedené doplnkové CL si bude možné zakúpiť od štvrtka do konca augusta v Zákazníckych centrách DPMK na Bardejovskej a Rooseveltovej ulici.



V súvislosti s prechodom na nový sadzobník tiež upozorňuje, že v stredu od 6.00 h do polnoci budú postupne odstavené všetky automaty na predaj CL v meste. Opätovne ich spustia vo štvrtok.



Zdraženie sa dotkne viacerých druhov CL. Napríklad papierový 30-minútový CL bude stáť po novom jedno euro a virtuálny cestovný lístok či lístok zakúpený prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty 0,89 eura. Okrem iného zdražie aj 60-minútový SMS CL, a to na sumu 1,50 eura.



Bujňáková dodala, že od júna sa zároveň v oboch smeroch presunie zastávka "Klimkovičova" na prepojovaciu komunikáciu z Moskovskej a zastávka "Pri prachárni, obchodné centrá" bude vo všetkých svojich polohách na znamenie. Zmeny sa dotknú aj školského spoja linky č. 11 zo zastávky Važecká, ktorého odchod bude po novom o 15.55 h, čo si vyžiada aj ďalšie drobné úpravy. Od júna budú zároveň počas voľných dní a sviatkov na linke č. 29 vypravované kĺbové autobusy.