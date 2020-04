Košická MHD bude počas Veľkej noci premávať 7 a pol hodiny denne

Košice 9. apríla (TASR) – Počas veľkonočných sviatkov dôjde v košickej mestskej hromadnej doprave (MHD) k ďalším obmedzeniam. Od piatka (10. 4.) do pondelka (13. 4.) vrátane bude premávať 7,5 hodiny denne, jej prevádzka sa skončí o 20.00 h. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) k tomu pristúpil v súvislosti s obmedzením voľného pohybu osôb v rámci opatrení pred šírením nového koronavírusu.



MHD bude v uvedených dňoch premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime voľné dni v čase od 04.30 h do 08.00 h a v čase od 16.00 h do 20.00 h. „V časoch od 8.00 h do 16.00 h a od 20.00 h do 04.30 h nepôjdu žiadne električky a autobusy,“ uvádza sa s tým, že výnimkou budú len električkové linky R a autobusové linky RA do U. S. Steelu na zabezpečenie striedania pracovných zmien o 14.00 h a 22.00 h. Premávať bude aj spoj linky č. 23 zo Staničného námestia na letisko a späť, ktorý zabezpečí dopravu zamestnancov spoločností v priemyselnom parku. V uvedených dňoch dôjde tiež k skráteniu linky 10.



Zmeny v prevádzke MHD sa týkajú aj nočných liniek, ktoré nebudú premávať. „Posledné nočné spoje budú vypravené o polnoci zo štvrtka (9. 4.) na piatok (10. 4.) zo Staničného námestia v smere na sídliská a do Šace. Opätovne budú vypravené v utorok (14. 4.) približne o 3.15 h zo sídlisk a Šace na Staničné námestie.



Od utorka (14. 4.) bude MHD opäť premávať v pôvodnom rozsahu 24 hodín denne podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni. DPMK zároveň od utorka (14. 4.) posilní spoje na linkách 51 a 21.