Košická MHD mení režim v súvislosti s vianočnými sviatkami

Košice 23. decembra (TASR) – Košická mestská hromadná doprava (MHD) premáva od piatka do 8. januára 2023 v režime školské prázdniny. Platia aj osobitné obmedzenia na linkách 10, 23 a 37. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková. Pripomenula, že v sobotu (24. 12.), nedeľu (25. 12.), pondelok (26. 12), 31. decembra, 1. a 6. januára budú spoje premávať v režime "voľné dni".



Školské linky počas zimných prázdnin nepremávajú a autobusové linky 11, 20, 25, 26P a 29 nezachádzajú k základným školám, respektíve nevykonávajú školské spoje.



V súvislosti s upravenými otváracími hodinami nákupného centra na Moldavskej ulici, ako aj na ulici Napájadlá dôjde k úprave cestovných poriadkov na spojoch linky 10 a 37.



Režim linky 23 sa vo vybraných dňoch zmení v súvislosti s úpravou pracovnej doby v priemyselnom parku pri letisku. Dotkne sa to aj posilových spojov linky 25.



"Počas Štedrého dňa bude denná premávka liniek 4, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 35 a 72 ukončená približne o 18.00 h," uviedla Bujňáková s tým, že všetky spoje liniek 10 a 15 budú po tomto čase v oboch smeroch zachádzať na Staničné námestie.



Po 18.00 h budú všetky spoje linky 20 v smere do Košickej Novej Vsi zachádzať na Zelenú stráň. Na Zelenú stráň i Heringeš budú zachádza aj linky 32 v smere do Myslavy a spoje linky 52 pôjdu cez Poľov.



Dopravu na a z pracovnej zmeny o 18.00 h v nemocniciach zabezpečia linky 3, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 36, 52, 71+72.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke DPMK.