Košická MHD môže byť pre štrajk výrazne obmedzená od utorkového rána

Košice 13. februára (TASR) - Košická mestská hromadná doprava (MHD) môže byť neobmedzeným ostrým štrajkom odborárov pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) poznačená od utorkového (14. 2.) skorého rána. "Nočné spoje dojazdia, raňajšia výprava nepôjde," uviedla pre TASR predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK Andrea Vindišová.



DPMK na sociálnej sieti uvádza, že štrajk by sa tak mal začať približne od 4.30 h. Štrajk je dobrovoľný a zapojiť sa doň môžu všetci zamestnanci DPMK bez ohľadu na pracovné zaradenie. Hrozí tak, že viaceré autobusové a električkové spoje nebudú premávať. Vindišová neuviedla, koľko vodičov by sa podľa odhadov odborárov mohlo do ostrého štrajku zapojiť. Napríklad v roku 2019 to boli takmer všetci.



Odborári predtým uviedli, že počas utorkového štrajku bude vypravená linka "H", ktorá bude zabezpečovať dopravu cestujúcich do nemocnice na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. Ako dodal DPMK, mimoriadna okružná linka 'H' bude premávať v 15-minútovom intervale na trase Staničné námestie - Železničná nemocnica - Nová nemocnica - Stará nemocnica - Staničné námestie. Taktiež budú vypravené autobusové spoje 'RA' a vyhradené školské spoje pre telesne a mentálne postihnuté deti.



Spoločnosť Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ informovala, že cestujúcim, ktorí sa nevyhnutne potrebujú dopraviť do centra mesta, môžu pomôcť prímestské autobusové spoje zo zastávky Lingov, Važecká, Podnikateľská, SOŠ automobilová. Taktiež Šaca Benzinol, Moskovská, Havlíčkova, Moňok a Pod Furčou. "Prímestské autobusové spoje zastavujú aj na ďalších zastávkach v Košiciach. Napríklad autobusové spoje z juhu a západu zastavujú na zastávke Námestie osloboditeľov, autobusové spoje prichádzajúce zo severu na Mlynskej bašte a autobusové spoje zo západu na Magistráte mesta Košice," uviedla z IDS Východ Miroslava Baranová.



Zamestnanci DPMK chcú štrajkom apelovať na zachovanie MHD a upozorniť na jej nedostatočné financovanie zo strany hlavného akcionára, ktorým je mesto Košice. Podľa odborárov to spôsobuje obmedzenia v doprave, ohrozuje ohodnotenie zamestnancov aj pracovné miesta.



Mesto Košice vníma štrajk ako nešťastný krok zo strany odborárov. Vo svojom stanovisku uviedlo, že urobí všetko preto, aby pomohlo situáciu vyriešiť. Zároveň však očakáva, že sa so situáciou vyrovná vedenie mestského dopravcu. DPMK zas tvrdí, že už zabezpečil úsporu prevádzkových nákladov a pri chýbajúcich financiách očakáva pomoc mesta.