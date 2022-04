Košická MHD sa vracia do štandardného režimu

Košice 19. apríla (TASR) – Košická mestská hromadná doprava (MHD) sa po viac ako dvoch mesiacoch vracia do štandardnej prevádzky. Od stredy (20. 4.) bude počas pracovných dní opäť premávať v režime "pracovné dni – školský rok". Pre TASR to uviedla hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová.



Dôvodom prechodu na bežnú výpravu je podľa jej slov postupný nárast cestujúcich vo vozidlách MHD. "Na začiatku mesiaca apríl prebehla analýza štatistických údajov za marec, na základe ktorej vzišla potreba zmeniť režim MHD," povedala s tým, že vyhodnocovali počty cestujúcich, analýzy prieskumov či tržieb.



Linky košickej MHD premávali podľa prázdninového režimu od 7. februára, a to pre zvyšujúcu sa práceneschopnosť vodičov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ako aj zníženému dopytu po službách. "Prepravovali sme niekoľkonásobne menej cestujúcich v porovnaní so stavom pred pandémiou," dodala Petrušová.



Pripomenula, že električky vzhľadom na obmedzenia pre rekonštrukciu vozovne naďalej premávajú podľa osobitného cestovného poriadku.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke DPMK.