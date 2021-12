Košická nemocnica eviduje mierny pokles počtu pacientov s COVID-19

Košice 15. decembra (TASR) – Mierny pokles počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 zaznamenáva Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v porovnaní so začiatkom decembra. Kým ich vtedy evidovali viac ako 270, v súčasnosti je to 236 pacientov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Lôžka sú v súčasnosti obsadené na 77 percent. „Počet pacientov v kritickom stave je stále pomerne vysoký, lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) sú prakticky obsadené. Denne máme na UPV umiestnených 13 až 14 pacientov,“ povedala s tým, že ďalších takmer 30 pacientov potrebuje vysokoprietokový kyslík prostredníctvom high-flow kyslíkových prístrojov.



Z pacientov hospitalizovaných v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je zaočkovaných 82 percent. Dve percentá majú iba prvú dávku vakcíny. „Len 16 percent hospitalizovaných pacientov bolo plne očkovaných,“ dodala Krišková.