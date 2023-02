Košická nemocnica Louisa Pasteura pokračuje v testovaní na COVID-19

Košice 3. februára (TASR) - V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) pokračuje testovanie na ochorenie COVID-19, a to antigénovým (Ag) alebo PCR testom. Záujemcovia sa môžu otestovať v areáli na Rastislavovej 43 v XVIII. pavilóne pri pracovisku Združenej tkanivovej banky počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 h. Informovala o tom v piatok hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



Veľkokapacitné odberové miesto na Ipeľskej ulici už svoju činnosť ukončilo.



Antigénové testovanie pre pacientov so sprievodným alebo výmenným lístkom od lekára a pre pacientov pred plánovanou hospitalizáciou je bez poplatku. PCR testovanie pre pacientov nad 60 rokov je zdarma a pre pacientov so sprievodným listom na virologické vyšetrenie alebo výmenným lístkom od lekára bez poplatku. V prípade samoplatcov sú PCR testy v cene 50 eur a antigénové testy desať eur.