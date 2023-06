Košická nemocnica L. Pasteura obhájila ocenenie Eso Angels Awards

Košice 11. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach (UNLP) už po štvrtýkrát obhájila celosvetovo uznávané ocenenie Eso Angels Awards - diamantový status. Ako TASR informovala vedúca komunikačného odboru nemocnice Ladislava Šustová, tím UNLP pre liečbu cievnych mozgových príhod (CMP) sa celý rok 2022 profesionálne a na základe medzinárodných odporúčaní, staral o pacientov s CMP. Ocenenie si v uplynulých dňoch špecialisti z košickej nemocnice prevzali v Mníchove.



"Rokmi sme dosiahli zlepšenie manažmentu starostlivosti o pacientov s náhlymi CMP, čo sa týka počtu liečených pacientov, ale aj skrátenia času poskytnutia akútnej liečby. Zároveň kladieme dôraz na sekundárnu prevenciu, s ktorou pacienta prepúšťame. To všetko nás radí medzi pracoviská spĺňajúce medzinárodné kritériá liečby CMP," uviedla prednostka Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ na Triede SNP Zuzana Gdovinová.



Podľa jej slov, ak pacient s CMP spĺňa kritériá na podanie akútnej liečby, už na CT pracovisku môže dostať liek, ktorý rozpúšťa krvnú zrazeninu do štyri a pol hodiny od prvých príznakov.



"Pokiaľ sa však zistí, že pacient má uzáver veľkej cievy, zrazeninu z nej mechanicky odstráni intervenčný rádiológ trombektómiou. Na tento zákrok k nám transportujú pacientov z celého Košického a Prešovského kraja," vysvetlila Gdovinová.



Trombektómiu je možné vykonať do šiestich a za určitých okolností až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice. Pacientovi môže zachrániť život a zvrátiť ochrnutie.



"Obnovuje prietok krvi do mozgu spriechodnením tepny uzavretej krvnou zrazeninou, pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením," vysvetlil prednosta Kliniky rádiológie a zobrazovacích metód UNLP a LF UPJŠ a vedúci lekár Cerebrovaskulárneho oddelenia Piotr Pedowski. Ročne sa v UNLP vykoná približne 240 trombektómií, čo je najviac na Slovensku.



Najvyššie ocenenie získalo 12 slovenských nemocníc zo 43 hodnotených. European Stroke Organisation je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu CMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. Cieľom iniciatívy je zvyšovať úroveň liečby a starostlivosti o pacientov s náhlou mozgovou príhodou vo všetkých krajinách sveta.