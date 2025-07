Košická nemocnica opravuje most ponad Triedu SNP

Košice 24. júla (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice rekonštruuje most Ipeľská - SNP. Ako vyplýva zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, práce za necelých 1,58 milióna eur bez DPH majú byť hotové do polovice decembra.



Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané začiatkom minulého týždňa. „Stavebné práce sa začali bezodkladne po jeho odovzdaní a v súčasnosti prebiehajú podľa zmluvného harmonogramu. Zhotoviteľ aktuálne nehlási žiadne prestoje a UNLP neeviduje dôvody na posun termínov. Predpokladáme, že stavba bude dokončená v súlade s dohodnutými podmienkami zmluvy,“ uviedla nemocnica vo svojom stanovisku pre TASR.



Podľa uvedenej zmluvy je zákazka hradená z nemocnici pridelených kapitálových výdavkov z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR a z vlastných zdrojov UNLP.



Cieľom prác je odstrániť nevyhovujúci stav mosta a následne ho opäť uviesť do prevádzky. Súčasťou rekonštrukcie by mala byť aj úprava úsekov miestnej účelovej cesty bezprostredne pred a za ním.



Most sa nachádza na účelovej ceste v intraviláne mesta Košice v uzavretom areáli UNLP. Postavený bol koncom 60. rokov. Dĺžka premostenia je takmer 72 metrov a spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici. Vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať na Triede SNP. Most využívali aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Pre jeho zlý stav ho uzavreli koncom septembra 2021.