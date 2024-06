Košická nemocnica pomôže so zdravotnými prehliadkami ukrajinských detí

Košice 18. júna (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice pomôže so zdravotnými prehliadkami ukrajinských detí. Ako TASR informovala jej hovorkyňa Zuzana Baníková, DFN sa stala partnerom projektu Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024, ktorého cieľom je zabezpečiť bezplatné preventívne prehliadky pre žiakov z Ukrajiny vo veku od šesť do 18 rokov.



"Rozhodli sme sa podporiť túto aktivitu, aby sme pomohli rodičom a deťom z Ukrajiny pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti u nás na Slovensku. Radi sa pripojíme k aktivite Digitálnej koalície a zabezpečíme pre deti, ktoré majú štatút odídenca, všetky komplexné vyšetrenia, ktoré musia pred vstupom do školských zariadení absolvovať," priblížil riaditeľ nemocnice Andrej Koman.



Absolvovanie prehliadky často narážalo aj na problémy s administratívnou náročnosťou a jazykovými bariérami. Do projektu budú preto zapojení aj ukrajinskí zamestnanci nemocnice. "Dve ukrajinské lekárky a jedna sestra zabezpečia poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo forme preventívnych prehliadok pre žiakov z Ukrajiny v rámci projektu. Tie budú realizovať počas celého mesiaca jún," spresnila Baníková s tým, že s administratívnymi a technickými činnosťami bude pomáhať partner a iniciátor projektu, ktorým je iniciatíva Digitálna koalícia.



Komplexné vyšetrenia budú zahŕňať kompletnú anamnézu, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, zhodnotenie očkovania, doplnenie očkovania podľa potreby či zhodnotenie psychomotorického vývinu. Deti absolvujú navyše aj vyšetrenie sluchu a EKG, a keď prinesú vzorku moču, bude im urobená aj chemická analýza s okamžitým výsledkom.



Deti z Ukrajiny, ktoré zostávajú na Slovensku, majú pred nástupom do školy prejsť povinnou zdravotnou prehliadkou u pediatra. Ide o súčasť prijímacieho procesu. DFN Košice má vo svojej spádovej oblasti viac ako 300 ukrajinských detí so statusom odídenca a pred nástupom do školy potrebujú absolvovať túto povinnú zdravotnú prehliadku.



Bližšie informácie spolu s registračným formulárom sú zverejnené na webovej stránke ukrajinskyziak.sk, prípadne budú poskytnuté na recepcii priamo v nemocnici.