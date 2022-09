Košická nemocnica reaguje na nárast cien energií, prijíma opatrenia

Košice 13. septembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice eviduje oproti minulému roku nárast cien energií o 150 percent, ceny plynu stúpli o viac ako 300 percent, čo výrazne ovplyvnilo jej rozpočet. "Prognózy pre rok 2023 predpovedajú ešte vyššie ceny, preto prijímame rad úsporných opatrení," uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.



Prioritou je podľa neho napriek všetkému zachovať zdravotnú starostlivosť v regióne, poskytovať konzultačné, poradenské a liečebné možnosti pacientom z celého východného Slovenska a naďalej skvalitňovať spektrum medicínskych výkonov.



Nemocnica dlhoročne zápasí s vysokými investíciami do zastaraných a energeticky náročných budov v troch rozsiahlych areáloch - na Triede SNP, Rastislavovej a Ipeľskej ulici. Príjmy už nestačia kompenzovať nedokonalosti pôvodných objektov. Informovala o tom v utorok Ladislava Šustová z komunikačného odboru UNLP.



"Ako všetky zodpovedné prevádzky aj UNLP plánuje investíciami znížiť energetickú náročnosť na najnižšiu možnú mieru. V našich prevádzkach je v zime budova za krátky čas vychladená, v horúčavách zas extrémne nahriata a klimatizačné jednotky, ktoré sú v budovách inštalované, sú náročné na spotrebu energií," skonštatoval riaditeľ. Vhodné korigovanie náhlych teplotných výkyvov v budovách stavaných v prípade jedného areálu pred 50 rokmi a v prípade druhého areálu pred 100 rokmi nie je jednoduché.



"S projektmi komplexnej rekonštrukcie opláštenia a inteligentného zateplenia s garanciou energetickej úspory chceme začať v siedmej najvyššej nemocničnej budove v Európe, ktorá je v našej prevádzke – 17-poschodovom lôžkovom monobloku na Triede SNP spolu s budovou Polikliniky. Aktuálne realizujeme revíziu elektrických rozvodov, ktoré plánujeme postupne rekonštruovať, nasledovať bude náročná výmena okien," priblížil Beňa.



Námestník technicko-prevádzkového úseku Igor Havrila uviedol, že extrémne výdavky na energie pomôže znížiť aj rekonštrukcia a modernizácia samotných energetických objektov – čistiarne odpadových vôd, kotolní, kyslíkových staníc, výmenníkov a práčovne.



Aktuálne prebieha verejná súťaž na rekonštrukciu striech - na lôžkovom monobloku a súčasne na budove Polikliniky na Triede SNP. Nemocnica na to plánuje použiť peniaze z kapitálových výdavkov štátu. "Za rok sme investovali približne 200.000 eur do opravy piatich striech v areáli na Rastislavovej," informoval Beňa. Pri projekte rekonštrukcie pamiatkovo chránených storočných budov sa nemocnica plánuje zapojiť do výzvy, ktorú na tento účel vyhlásilo ministerstvo dopravy a výstavby. Ďalšie úspory prinesie úplné odstavenie 50-ročnej administratívnej budovy na Rastislavovej ulici, ktorej celoročná prevádzka stála pri doterajších cenách 30.000 eur. Prevádzky z nej presťahovali a plánujú tam postaviť novú kyslíkovú stanicu.



Zároveň je podľa nemocnice potrebné, aby všetci zamestnanci zodpovedne pristúpili k úsporným opatreniam na vlastných pracoviskách. "Samozrejme sa tieto úsporné opatrenia nesmú dotýkať komfortu pacientov a samotného liečebného a ošetrovateľského procesu," dodal riaditeľ.